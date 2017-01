SPD-Neujahrsempfang : Albig lobt den „Neumünsteraner Geist“

1 von 1 Foto: Kröger 1 von 1

Neumünster | Wenn Torsten Albig über Neumünster spricht, entsteht der Eindruck, als hätte er wahrhaft Gefallen an der Schwalestadt gefunden. Beim Neujahrsempfang der SPD am Donnerstagabend im Holstenhallen-Restaurant fand der Ministerpräsident vor 200 Gästen lobende Worte und hob besonders den „Neumünsteraner Geist“ hervor.

„Neumünster war für mich im vergangenen Jahr immer ein Ort, an dem sich besondere Entwicklungen manifestiert haben“, sagte Albig. In Erinnerung geblieben sei ihm vor allem das Konzert „Nils Landgren und die wilden 80“ des Schleswig-Holstein Musik-Festivals in der Holstenhalle, zu dem die Landesregierung 400 Frauen und Männer eingeladen hatte, die sich in der Flüchtlingshilfe engagieren. „Diese Ehrenamtler haben in den vergangenen zwei Jahren unfassbar viel geleistet und gezeigt, wie man als Gesellschaft in schweren Zeiten eine Antwort gibt“, sagte er und fügte hinzu: „Der Geist, der über diesem Konzert schwebte, war auch in Neumünster zu spüren, als wir der Stadt mit der Erstaufnahme von Flüchtlingen mehr abverlangt haben, als abzuverlangen war, und über alle Grenzen der Kapazität gegangen sind.“ Dennoch hätte man nicht lange geschnackt, sondern gemeinsam angepackt und geholfen, sagte Albig, ging aber auch auf mögliche Sorgen und Befürchtungen ein: „Die, die als Lumpen kommen unter dem Deckmantel der Flucht, die werden wir auch wie Lumpen behandeln. Da, wo wir ihrer habhaft werden, werden wir sie mit allen Mitteln zur Rechenschaft ziehen.“

Neben einem Plädoyer für kostenlose Kita-Betreuung ging Albig auch auf die ungewisse Zukunft des Bahnwerks ein: „Wir kämpfen und ringen wie Sie darum, dass dieses Juwel eine Zukunft hat.“

Große Zustimmung erntete der Ministerpräsident für seine Worte über den AFD-Politiker Björn Höcke, der im Zusammenhang mit dem Holocaust-Mahnmal von einem „Denkmal der Schande“ gesprochen hatte. „Wer sich in diesem Moment nicht entgegenstellt und sagt ‚Du bist eine Schande für dieses Land‘ ...“, sagte Albig, der Rest des Satzes ging in lautstarkem Applaus unter. Auch die Vorsitzende des SPD-Kreisverbands, Kirsten Eickhoff-Weber, schwor ihre Genossen ein: „Lassen wir uns nicht von dem demokratiefeindlichen Populismus in dieser Welt den Mut und die Kraft zur Veränderung nehmen. Zeigen wir stattdessen Haltung und stehen gemeinsam ein für Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität.“

In die gleiche Kerbe schlug auch die SPD-Bundestagsabgeordnete Dr. Birgit Malecha-Nissen: „Die Welt ist ein Stück weit aus den Fugen geraden, der Ton in der gesellschaftlichen Debatte ist rauer geworden. Aber unsere Demokratie ist ein kostbares Gut, das wir schützen müssen. Ich möchte, dass wir gemeinsam aufstehen und Haltung zeigen für gegenseitige Toleranz und Respekt.“

Der Vorsitzende der SPD-Rathausfraktion, Volker Andresen, nutzte den Neujahrsempfang für einen Rückblick auf die Ergebnisse des vergangenen Jahres. „Die SPD hat über 90 Prozent ihrer Anträge durchgesetzt, weil wir mit den Fraktionen gesprochen haben“, sagte er und wies unter anderem auf die Ratsmehrheit für die Gründung eines Jugendparlaments, die neuen Räume für die Stadtteilbücherei Einfeld oder die Sanierung der Küchen- und Sanitärräume in der Kinder- und Jugendfreizeitstätte des Kreissportverbands in Lenste hin. Ein brisantes Thema bleibe jedoch die Armutssituation. Andresen versprach: „Hier müssen wir Abhilfe schaffen. Wir werden nicht eher ruhen, bis die hohe Kinderarmut in der Innenstadt und die Altersarmut in einigen Stadtteilen bekämpft ist.“

von Sonja Kröger

erstellt am 21.Jan.2017 | 08:15 Uhr