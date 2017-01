Bad am Stadtwald : 440 000 Besucher kamen im vergangenen Jahr

vergrößern 1 von 3 Foto: Pieper 1 von 3





Neumünster | Tom Keidel, der Leiter im Bad am Stadtwald, sprach bei 440 000 Besuchern 2016 von einer „Punktlandung“. Im Vorjahr seien es genau so viele gewesen. Im Vergleich mit anderen Bädern im Land sei Neumünster damit das besucherstärkste Bad nach dem Arriba in Norderstedt.

Die Zahlen gehen allerdings seit Jahren zurück. 2014 zählte man am Stadtwald noch 460 000, im Jahr 2009 sogar 488 000 Gäste. Der laut Keidel „nicht so tolle Sommer“ bescherte weniger Besucher im Freibad. Allein in den Sommerferien waren es 2200 weniger als 2015. Ausgeglichen wurde das durch 1300 Besucher mehr bei den Kursangeboten im Bewegungsbecken und 1000 zusätzlichen Gästen in der Traglufthalle. Gerade bei Schmuddelwetter und in den Ferien wie jetzt brummt es im Hallenbad: In der letzten Dezemberwoche 2016 kamen fast 7000 Besucher, ein Jahr zuvor waren es in der gleichen Woche nur 5700.

Die Gäste kommen laut einer Erhebung zur Hälfte aus Neumünster, ein Viertel sogar aus der weiteren Region bis Eckernförde. Die Servicequalität will sich das Bad am Stadtwald noch eine Stufe höher zertifizieren lassen und hat deshalb extra fünf der 50 Mitarbeiter zu sogenannten Service-Coaches ausbilden lassen.

Zum Service hört, dass die Kursangebote künftig nicht nur über das Internet gebucht, sondern dort auch bezahlt werden können. „Außerdem wollen wir unseren zweiten Parkplatz an der Bachstraße asphaltieren“, kündigte Keidel das Aus für den Untergrund aus Rasengittersteinen an. Das wird eine sechsstellige Summe kosten. Als einzige weitere größere Umbaumaßnahme ist 2017 der Einbau einer neuen Lüftungsanlage in der Sauna geplant.

Der Neubau der Halle mit ein- und ausfahrbarem Cabrio-Dach ist laut Keidel im Zeitplan. Am 3. November 2016 war die Grundsteinlegung. Das Richtfest ist für Ende Februar/Mitte März geplant, die Eröffnung der Halle für den Spätherbst 2017 (der Courier berichtete). Die große Herausforderung für dieses Jahr werde der „Mischbetrieb zwischen einem halben Freibad und der Baustelle im Sommer“, sagte Keidel. Wegen des Neubaus auf dem Areal des alten Nichtschwimmerbeckens steht im Freien nur das 50-Meter-Becken zur Verfügung. Das Kleinkinderbecken steht zwar noch, kann aber wegen der Baustelle nicht genutzt werden. Die provisorische Lösung: „Im Sommer 2017 und auch 2018 bleibt das Hallenbad durchgängig geöffnet“, sagte Keidel. Er hofft deshalb auch „nicht auf einen Super-Sommer, sondern eher auf Hallenbadwetter“. Allerdings werden Teile des Hallenbads auch mal geschlossen bleiben, etwa wenn das Wasser ausgetauscht werden muss.

Die Traglufthalle hat nach der Saison eigentlich ausgedient, bleibt aber als Option für den Notfall einer Bauverzögerung in der Hinterhand. Keidel: „Wir dürfen sie nochmal aufbauen. Aber dazu hat keiner Lust.“ Die Überprüfung der Halteanker kostete die Stadtwerke im vergangenen Jahr rund 40 000 Euro.

von Rolf Ziehm

erstellt am 04.Jan.2017 | 08:00 Uhr

