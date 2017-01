Gerichtsbericht : 42-Jähriger betrog seine Gönnerin

1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Neumünster | Eigentlich hatte es Alexander B. (42) trotz seiner prekären Situation gut getroffen. Obwohl er ohne Wohnung dastand, fand der arbeitslose Bauhelfer in der neuen Freundin eine starke Stütze. Sie schaffte es sogar, ihre Mutter zu überreden, den mittellosen Mann in ihrer Wohnung aufzunehmen. Aber dann wurde der schmächtige Mann doch schwach: In einen unbeobachteten Moment schlich er zum Schrank seiner Gönnerin, nahm die Mastercard der Frau an sich, schrieb die daneben deponierte Geheimzahl ab, und hob damit innerhalb von 24 Stunden gleich vier Mal heimlich Geld ab – immerhin 1000 Euro.

Als die Sache wenig später aufflog, gab ihm die Freundin den Laufpass, die Mutter setzte ihn vor die Tür und zeigte ihn an.

Gestern musste er sich für den rüden Vetrauensbruch und Diebstahl vor Gericht verantworten. Mutter und Freundin waren zu dem Prozess nicht erschienen, sie hätten auch nicht viel verpasst: Eine Entschuldigung fiel dem Mann auch auf Nachhaken des Richters nicht ein. „Ich verstehe es immer noch nicht ganz, wofür brauchten Sie das Geld, haben Sie es verspielt, gefeiert?“, wollte der Richter wissen. Nur zögerlich kam die Antwort des Angeklagten, der etwas von Schulden murmelte, die er habe zurückzahlen wollen. Nein, Angst habe er vor dem Schuldner aber nicht gehabt.

Auch die Staatsanwältin reagierte mit Unverständnis: „Das ist nicht wirklich die nette Art: Sie wurden aufgenommen, konnten da schlafen und haben die Leute dann beklaut.“

Einzig, dass der Mann gegenüber den Frauen inzwischen angekündigt hat, die 1000 Euro zurückzuzahlen, wertete das Gericht zu seinen Gunsten. Es verurteilte ihn zu 400 Geldstrafe, die er in Monatsraten zu 40 Euro abstottern darf.

von Jens Bluhm

erstellt am 24.Jan.2017 | 10:45 Uhr