Schillsdorf : 29-Jährige übernimmt das Bokhorster Pastorat

vergrößern 1 von 2 Foto: Seiler(2) 1 von 2

Schillsdorf | Abschied und Begrüßung hieß es Sonntag in der Bokhorster Heilig-Geist-Kirche: Gut 200 Gemeindemitglieder und Gäste hatten sich versammelt, um in einem feierlichen Gottesdienst Pastorin Ulrike Witte zu verabschieden und die neue Pastorin Corinna Weißmann-Lorenzen zu begrüßen.

Knapp zwei Jahre hat Pastorin Ulrike Witte die Gemeinde als Pastorin begleitet. Bereits im Herbst 2016 hatte die neue Pastorin den Wechsel angekündigt, vier Monate lang noch die Vertretung übernommen. Mit Rücksicht auf die Gesundheit und aus persönlichen Gründen wollte sie Bokhorst verlassen. Sonntag zündete Ulrike Witte zum letzten Mal die Kerze zu Ehren der Verstorbenen in der Heilig-Geist-Kirche an. Zum Abschied gab es ganz persönliche Töne vom Posaunenchor und vom Chor Joy for Soul.

„Wir bedanken uns und freuen uns ganz besonders, dass wir ohne Vakanz der Pfarrstelle in einem reibungslosen Übergang mit Corinna Weißmann-Lorenzen eine neue Pastorin in Bokhorst begrüßen dürfen“, sagte Kirchenvorstand Hermann Marsian bei der Vorstellung der neuen Pastorin durch Propst Stefan Block aus Neumünster. „In Bokhorst finden sie tolle Leute und Begleiter sowohl auf dem Spielfeld wie auch am Spielfeldrand“, meinte Stefan Block mit einem Verweis auf das sportliche Engagement der neuen Pastorin, die über eine Qualifikation als Volleyball-Schiedsrichterin verfügt.

„Wir möchten ihnen unsere kleine Heilig-Geist-Kirche ans Herz legen“, sagte Hermann Marsian. Für den Geist der lebendigen Kirchengemeinde stehe unter anderem das Regenbogenfenster mit dem Leitspruch: „Bokhorst – So schön kann Kirche sein.“ Das stehe auch für das Willkommen in der Gemeinde. Allein kommt die 29-jährige Pastorin zur Anstellung nicht. Mit ihr zieht Ehemann Jens Lorenzen (35), der als Fachdienstleiter für Katastrophenschutz, Rettungsdienst und Feuerwehr in der Segeberger Kreisverwaltung arbeitet, in das Bokhorster Pfarrhaus ein. Und schon bald soll auch wieder Kinderlachen aus dem Pfarrhaus zu hören sein, denn in der jungen Familie hat sich Nachwuchs angekündigt, wie Propst Block verriet.

Corinna Weißmann-Lorenzen ist im Pastorat in Ahrensburg aufgewachsen. Ihr Vater, ebenfalls Pastor, ist verstorben. Die Mutter, Angelika Weißmann (59), ist bis heute Pastorin in Ahrensburg und war bei der feierlichen Einführung in Bokhorst dabei. Ihr Vikariat hat die neue junge Pastorin in Mölln geleistet. Das Theologiestudium hatte sie in Hamburg absolviert. In zwei Wochen findet die feierliche Ordination der Pastorin im Schleswiger Dom statt. Dann soll auch eine Abordnung aus Bokhorst dabei sein. Viel Neues, viele neue Gesichter, ein neues Zuhause und der Umzug von Mölln nach Bokhorst warten jetzt auf das junge Paar. „Ich bin ganz offen und freue mich auf all die Dinge und Menschen, die jetzt auf mich zukommen", meinte Bokhorsts neue Pastorin zum Willkommen in der Gemeinde.







von Ralf Seiler

erstellt am 31.Jan.2017 | 09:00 Uhr