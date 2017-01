17-Jähriger angefahren: Polizei sucht nach Zeugen des Unfalls

Der Polizei wurde am Dienstagnachmittag ein Verkehrsunfall angezeigt, der sich bereits am 31. Dezember an der Plöner Straße in Höhe der Rudolf-Weißmann-Straße ereignet haben soll. Ein 17-Jähriger gab an, gegen 15.30 Uhr beim Überqueren der Rudolf-Weißmann-Straße von einem dunklen Kleinwagen erfasst worden zu sein. Er sei bei dem Unfall so schwer verletzt worden, dass er im Krankenhaus stationär behandelt werden musste. Der Fahrer des Kleinwagens soll davon gefahren sein, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Rettungsdienst und Polizei waren nicht gerufen worden, da sich der 17-Jährige an einen Angehörigen wandte. Der brachte ihn ins Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nicht. Der Polizei-Unfalldienst sucht Zeugen und einen dunklen Kleinwagen mit Schaden im Frontbereich. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 9450 entgegen.



von Sonja Kröger

erstellt am 04.Jan.2017 | 10:11 Uhr

