Voigt-Logistik zieht um : 13-Millionen-Projekt am Donaubogen

Neumünster | Einer der führenden Transport- und Logistikdienstleister in Norddeutschland expandiert weiter und verlegt seinen Firmensitz innerhalb des Industriegebiets Süd: Die Firma Voigt-Logistik am Krokamp hat zum Jahreswechsel ein 125 000 Quadratmeter großes Grundstück am Donaubogen gekauft. Dort soll noch in diesem Jahr die größte Stückgutumschlagsanlage Schleswig-Holsteins entstehen.

Geplant ist auf dem bisher landwirtschaftlich genutzten Areal direkt an der Südumgehung ein 10 000 Quadratmeter großes Speditionsterminal mit 100 Verladetoren sowie ein 4000 Quadratmeter großes Bürohaus für die Hauptverwaltung der Voigt-Gruppe. Erschlossen wird die Fläche über eine kleine Stichstraße, an deren Ende ein Kreisel mit drei Abfahrten steht. „Das Projekt ist ein Meilenstein in unserer 83-jährigen Firmengeschichte. Mit dieser bisher größten Investition in Höhe von insgesamt 13 Millionen Euro werden wir unserem Unternehmenswachstum gerecht und verschlanken deutlich unsere Produktionsprozesse“, sagt Geschäftsführer Henning Voigt.

Am neuen Standort sollen 160 Mitarbeiter im Schichtsystem quasi rund um die Uhr arbeiten. 15 bis 20 neue Stellen plant Henning Voigt. Nachdem Laster aus ganz Europa zwischen Mitternacht und etwa 10 Uhr jeden Tag ihre Waren angeliefert haben, erfolgt die Umverteilung auf kleinere Fahrzeuge und die Lieferung an den Endkunden. Zudem werden Waren und Sendungen von großen Unternehmen aus Schleswig-Holstein in der Anlage gesammelt und bearbeitet. „Abends fahren dann wieder rund 50 Laster nach ganz Europa zu den entsprechenden Partnerterminals“, erklärt Henning Voigt den anvisierten Arbeitsablauf.

Die Speditionsanlage am Krokamp 87 soll modernisiert, modifiziert und künftig für den Bereich Warehousing und Logistik genutzt werden. Das beschreibt die zertifizierte Lagerhaltung, Kommissionierung und Konfektionierung sowie Versand- und Retourenabwicklung für Kunden. „Wir sind 1991 hierher gezogen. Die Hallen sind also 26 Jahre alt und müssen auf den neusten Stand gebracht werden“, sagt Henning Voigt. Zwischen dem Krokamp und dem Donaubogen soll ein Shuttle-Verkehr eingerichtet werden.

Ende Februar soll der Bauvertrag mit einem Generalunternehmen unterzeichnet werden. „Ich hoffe, bis Ende Mai dann die Baugenehmigung von der Stadt bekommen zu haben. Dann könnten wir Ende des Jahres fertig werden. Das ist ambitioniert, aber möglich“, so Henning Voigt. Er beschäftigt in der Unternehmensgruppe über 500 Mitarbeiter und erwirtschaftete zuletzt einen Jahresumsatz von über 100 Millionen Euro.

von Christian Lipovsek

erstellt am 28.Jan.2017 | 08:30 Uhr