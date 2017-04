Talented-Wettbewerb in Hamburg : Hjördis Karlsson aus Niebüll gewinnt Musikwettbewerb

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Sie hat es tatsächlich geschafft. Die 16-jährige Hjördis Karlsson aus Niebüll, die wir Donnerstag in unserer Zeitung vorgestellt haben, hat den Talented-Wettbewerb 2017 in der Hamburger Markthalle gewonnen.

Sie sei ein herausragendes Talent und habe am Klavier eine hervorragende Performance gezeigt – so begründet die Jury den ersten Preis für die junge Nordfriesin. Die Freude bei der 16-Jährigen, die schon ihr Einzug in das Finale des Schülerwettbewerbs total überrascht hatte, war natürlich riesengroß.

von Lea Sarah Albert

erstellt am 18.Apr.2017 | 11:31 Uhr