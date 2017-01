Vogelgrippe : Habeck wird die Pest nicht los

vergrößern 1 von 2 Foto: Michael Ruff (2) 1 von 2

Nur wenige hundert Meter von Robert Habeck entfernt sterben gerade Tiere. Massenhaft. 18 000 sollen es bis zum Abend sein. Der grüne Landwirtschaftsminister steht hinter einer Absperrung und schaut auf einen Hof in Süderau, in dem Mitarbeiter einer Spezialfirma die Puten keulen, die mit dem aggressiven Geflügelpest-Virus H5N5 infiziert sind – das erste Mal in einem Geflügelbetrieb in Europa. Für alle anderen ist der Bereich gesperrt.

Er habe überlegt, ob es nah dran sei am „Katastrophentourismus“, was er dort mache, sagt Habeck, der in braunen Schuhen und dünner schwarzer Jacke nach Süderau gekommen ist. Doch weil in Itzehoe das Kabinett getagt und er deshalb ohnehin in der Nähe gewesen sei, habe er es als seine Aufgabe empfunden, den Helfern von Feuerwehr und Katastrophenschutz zu danken, die die weitere Ausbreitung des neuen Virus’ verhindern sollen.

Und so spricht der Minister mit den Feuerwehrmännern, denen er begegnet, erkundigt sich, wie es ihnen geht. Es ist kalt, der Nebel über den zwei Ställen des Betriebes, in dem die Tiere getötet werden, hat sich den ganzen Tag nicht gelichtet. Noch weiß keiner, ob auch die 15 000 Puten in den anderen zwei Ställen des Betriebes ebenfalls mit dem Virus infiziert sind. „Ich hoffe natürlich, dass wir bis zum Wochenende Entwarnung geben können“, sagt Landrat Torsten Wendt, der sich eine signalgelbe Jacke übergeworfen hat.

Katastrophen-Voralarm hat er ausgegeben, auch um die 70 Helfer am Einsatzort halten und zusätzliche Tierärzte anfordern zu können, die die Betriebe im Umkreis untersuchen. Die Journalisten, die zum Ortstermin gekommen sind, wollen Antworten von Wendt und Habeck. Doch beide sind ein Stück weit ratlos. „Hier sind alle Vorschriften penibel eingehalten worden, und dennoch ist das Virus in die Ställe gekommen“, sagt Habeck. Das könne durch Futter, Streu oder eben Menschen auf dem Hof passiert sein. „Es liegt nahe, dass das Virus von einem Wildvogel stammt“, meint Wendt und schaut betrübt.

Habeck gibt zu, dass er bis zum Wochenende gehofft hat, das Virus sei in Schleswig-Holstein eingedämmt. „Vielleicht haben auch die Experten mehr auf die Untersuchungen von Vögeln aus anderen Regionen Wert gelegt“, so der Minister, so dass die Klärung der Todesursache einer toten Nonnengans aus Brunsbüttel eben mehrere Wochen gedauert hat (siehe Kasten). Das Virus sei „hoch aggressiv“. Breche die Grippe bei den Tieren aus, verendeten sie sehr schnell. Trotzdem müssten die Puten gekeult werden, sagt Habeck – um eine weitere Ausbreitung der Pest möglichst zu verhindern. Ausschließen, dass es weitere Fälle der neuen Form der Vogelgrippe geben wird, das könne er aber nicht. „Ich kann und werde hier heute keine Entwarnung geben.“ Bislang seien aber weltweit keine Fälle von Infektionen mit H5N5 beim Menschen beobachtet worden.

Experten hätten ihm gesagt, dass es nicht überraschend sei, dass ein Virus mutiert, so Habeck. Das Risiko einer Infektion habe sich jedoch nicht verändert. Deshalb würden auch die Schutzmaßnahmen beibehalten, die Stallpflicht bleibt bestehen, Hygienevorschriften peinlich genau beachtet.

Mit dem betroffenen Geflügelzüchter hat Habeck bereits gesprochen – auch darüber, was er an Ersatzleistungen aus dem Tierseuchenfonds bekommen könne. „Aber natürlich bleibt am Ende ein Minus bestehen“, sagt er.

Und nun? Den Vogelzug wird der Landwirtschafts- und Umweltminister nicht verhindern können. Habeck hofft daher, dass das Wetter hilft. „Wie jede Grippe breitet sich auch diese bei Kälte aus“, sagt er und zieht die Schultern hoch. „Wir hoffen, dass es bald warm wird. „Vielleicht gelingt es uns ja dann, die Geflügelpest loszuwerden.“

von Kay Müller

erstellt am 26.Jan.2017 | 09:50 Uhr