Kollision auf der Mürwiker Straße : Zwei Verletzte nach missglücktem Wendemanöver

Das missglückte Wendemanöver einer Autofahrerin auf der vierspurigen Mürwiker Straße hat am Mittwochnachmittag für einen Unfall gesorgt. Der Wagen der Frau kollidierte mit einem anderen Wagen, den sie vermutlich übersehen hatte. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei waren beide Fahrzeuge auf der Mürwiker Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Die Fahrerin eines weißen Toyota wollte dann offenbar die Fahrtrichtung wechseln und ihr Fahrzeug wenden. Dabei übersah sie jedoch einen neben ihr fahrenden Hyundai. Dessen Fahrer konnte dem wendenden Toyota nicht mehr ausweichen und prallte in dessen Fahrerseite. Unfallzeugen verständigten nach dem Zusammenstoß Polizei und Rettungsdienst. Zwei Rettungswagen rückten an, versorgten die beiden leicht verletzten Fahrzeugführer und brachten sie anschließend zur genaueren Untersuchung in die Notaufnahme. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr einspurig über die Gegenfahrbahn an der Unfallstelle vorbeigeleitet.





erstellt am 21.Dez.2016 | 16:37 Uhr

