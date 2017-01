Leseratten : Zwei Neunjährige sind Fans der Kirchspielchronik Munkbrarup

Munkbrarup | Sie sind beide ganz normale Jungen, die gerne lesen und zu Weihnachten auch Bücher geschenkt bekamen. Seit kurzem aber verbindet den neunjährigen Henri Meincke aus Munkbrarup und seinen gleichaltrigen Freund Jörn Bromberg aus dem Ortsteil Rüde noch mehr: das gemeinsame Interesse an der Kirchspiel-Chronik Munkbrarup. Zu ihr war Ende November eine Fortschreibung der dreibändigen Ausgabe von 1975 herausgekommen. Dieser neue Band IV beschränkt sich auf die politische Gemeinde Munkbrarup und ihre Ortsteile. Weitere Bände für Wees und Ringsberg sollen folgen.

Als Frenz Stüdtje, der Vorsitzende des Archivvereins, ein bestelltes Exemplar zur Familie Meincke brachte, schaute Henri eher beiläufig in das Buch. Dort entdeckte er dann aber so viel Spannendes, dass er näher hinschaute: „Seitdem streite ich mich immer mit meiner Oma darum, wer es lesen darf.“

Zudem erfuhr er, dass es einen Band I mit allgemeinen Informationen zum Kirchspiel gibt. So weiß er nach der Lektüre jetzt genau Bescheid über die vielen Einzelheiten zur Baugeschichte der Munkbraruper Kirche. Auch hat Henri erfahren, dass sich in einem Anwesen in unmittelbarer Nachbarschaft seines Elternhauses früher die Dorfschule befand. Dort kennt er nun nicht nur die gegenwärtigen, sondern dem Namen nach auch die früheren Bewohner. Bei einem Spaziergang mit seinen Eltern in Bockholmwik hatte er den neuen Band dabei und verglich dessen Eintragungen vor Ort mit der Wirklichkeit. Geschichtliches Interesse scheint dem Fünftklässler angeboren zu sein. Am Alten Gymnasium in Flensburg lernt er als erste Fremdsprache Latein. „Später möchte ich gerne Archäologe werden.“

So weit ist sein Freund Jörn noch nicht. Aber auch dessen Interesse an der Chronik ist nun nicht nur geweckt, es hat sich zu wahrer Begeisterung entwickelt. Als seine Mutter bei der Präsentation ein Exemplar kaufte, wollte er ein eigenes – und erhielt es auch. „Die Bilder darin sind richtig cool, die alten und die neuen!“ Mittlerweile hat Jörn sich nicht nur genau über die Geschichte des Hauses informiert, in dem er mit Eltern und Schwester wohnt, sondern auch über das Dorf Rüde. Hinsichtlich seiner beruflichen Zukunft ist er sich noch nicht so im Klaren wie Henri. An Technik interessiert, möchte er in einem landwirtschaftlichen Lohnunternehmen arbeiten.

Neben der Chronik haben die beiden wissbegierigen Jungen aber natürlich noch anderen Lesestoff. Zu Weihnachten bekam Jörn ein Buch von Claudia Frieser mit dem Titel „Oskar und das Geheimnis der Kinderbande“ geschenkt, und Henri freut sich über Cornelia Funkes „Drachentöter 2“. Zudem hatte Stüdtje ihnen je ein Buch von „Die drei ???“ mitgebracht.

von vdl

erstellt am 02.Jan.2017 | 16:45 Uhr