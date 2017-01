Kommunalpolitik in Flensburg : Zwei Neue im Rat für die SPD

1 von 1 Foto: ohms 1 von 1

Bei der SPD-Ratsfraktion stehen Veränderungen an: Als Ratsherren neu verpflichtet werden Stefan Trahn (in der Ratsversammlung am 12. Januar) sowie Gerhard Schmitz (Verpflichtung am 2. Februar). Helmut Trost, Fraktionsvorsitzender der SPD, teilt mit: Trahn und Schmitz sind Nachrücker von der Liste der SPD, nachdem Stephan Kienaß und Thomas Zinke in diesen Tagen bekanntgegeben haben, dass sie ihr Ratsmandat zurückgeben. Den langjährigen Kommunalpolitikern dankte Trost für ihr ehrenamtliches Engagement – Kienaß war seit 1999 im Rat, Thomas Zinke aus dem SPD-Ortsverein Süd 2013 direkt in den Rat gewählt worden. Sein Nachfolger in der Ratsversammlung wird im Februar der 57-jährige Gerhard Schmitz. Er steht für die Idee der Inklusion. Er ist ehemaliger Beauftragter für Menschen mit Behinderungen und jetziger Ehrenvorsitzender der „AG Selbst Aktiv Schleswig-Holstein“ (der Arbeitsgemeinschaft behinderter Menschen in der SPD). Für ihn steht die Herstellung von Barrierefreiheit als ein Schwerpunkt seiner zukünftigen Arbeit fest. „Ohne sie ist Teilhabe von Menschen mit Behinderungen nicht realisierbar“, macht Gerhard Schmitz deutlich. Der 53-jährige Stefan Trahn aus dem Flensburger Norden folgt auf Stephan Kienaß. Trahn war bereits als bürgerschaftliches Mitglied in der Fraktion aktiv und knüpft an Erfahrungen aus mehreren Fachausschüssen an (Stadtentwicklungsausschuss sowie Bürgerservice, Schutz und Ordnung). Als stellvertretender Vorsitzender des Ortsvereins Flensburg-Nord will er besondere Impulse in diesem wichtigen Stadtteil setzen.

von Joachim Pohl

erstellt am 04.Jan.2017 | 07:15 Uhr