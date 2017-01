Verkehr in Flensburg : Zwei neue Einbahnstraßen

vergrößern 1 von 3 1 von 3

Zu Beginn des neuen Jahres müssen sich die Autofahrer in Flensburg in zwei Straßen auf geänderte Verkehrsführungen einstellen. Ab Dienstag, 3. Januar, ist das Einfahren in die Wrangelstraße vom Marienhölzungsweg und von der Duburger Straße aus für den Kfz-Verkehr nicht mehr möglich. Mit dieser Regelung folgt die Verkehrsbehörde der Stadt Flensburg einer Empfehlung des städtischen Ausschusses für Umwelt, Planung und Stadtentwicklung. Die Wrangelstraße ist eine Wohnstraße mit einer Tempo-30-Zone, weist aber einen hohen Anteil an Durchgangsverkehr auf. Durch diese Maßnahme soll das Verkehrsaufkommen auch im Interesse der Anwohner verringert werden. Für Radfahrer ist die Wrangelstraße weiterhin in beide Richtungen frei.

In der Kauslunder Straße wird ab Mittwoch, 4. Januar, zwischen dem Ortsschild und dem Weesrieser Weg eine Einbahnstraße eingerichtet. Damit ist die Kauslunder Straße in diesem Abschnitt nur noch in Richtung Wees zu befahren. Ziel der Regelung ist es, insbesondere den Durchgangsverkehr in der morgendlichen Hauptverkehrszeit zu unterbinden und stadteinwärts auf die Nordstraße/B199 zu verlagern. Vor Ort wird durch zusätzliche Beschilderung auf die geänderte Verkehrsführung hingewiesen.

erstellt am 01.Jan.2017 | 09:00 Uhr

