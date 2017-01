Flensburg : Zwei Jungs am ZOB überfallen - Tatverdächtige in Haft

1 von 1 Foto: Marcus Dewanger 1 von 1

Flensburg | Am Montagabend wurden am Flensburger ZOB ein elf- und ein 15-jähriger Junge überfallen. Das teilt die Polizei am Dienstag mit. Nach einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten zwei Tatverdächtige gefasst werden. Die 22 und 28 Jahre alten Männer waren bereits polizeibekannt. Gegen sie wurde Haftbefehl erlassen.

Laut Polizeiangaben wurden die beiden Opfer gegen 19.15 Uhr hinter der Holmpassage von den beiden Männern angesprochen. Sie verlangten zunächst Geld. Dem Elfjährigen wurde dann eine Lautsprecherbox weggenommen. Dem 15-jährigen, der dies verhindern wollte, wurde mehrfach in den Bauch getreten. Beide Jungs liefen sofort zum Polizeirevier. Sie blieben unverletzt und kamen mit dem Schrecken davon.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?

von shz.de

erstellt am 24.Jan.2017 | 17:40 Uhr

