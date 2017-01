Ehrenamt in Flensburg : Zuwendung mit ganzem Herzen

1 von 1 Foto: Michael STAUDT 1 von 1

„Erkennt man auch meine Mandorla?“, fragt Gudrun Andresen. Der silberne, ovalförmige Anhänger mit einem Kreuz an ihrer Kette hat für die 68-jährige Flensburgerin eine große Bedeutung. Er ist das Zeichen der Diakoniegemeinschaft. Diese hat das Leben der ehrenamtlichen Trauerbegleiterin des Katharinen-Hospiz am Park von Kindheit an geprägt und getragen. „Ich war zehn, mein Vater hatte gerade einen Suizidversuch überlebt, ich lag mit einer Lungenentzündung im Krankenhaus“, erinnert sich Andresen, die am Ochsenweg in Weiche aufgewachsen ist. Da bat ihre katholische Mutter eine Diakonisse darum, sich um ihr Kind zu kümmern. „Durch diese Frau erlebte ich zum ersten Mal diese besondere Geborgenheit und Achtsamkeit, dieses mit ganzem Herzen dabei zu sein in der Zuwendung zu einem Menschen“, sagt die gelernte Krankenschwester.

Diese Haltung, nicht die Tracht oder das längst aufgehobene Zölibat machen für Gudrun Andresen das Diakonisse-Sein aus. Von dieser Qualität ist auch die Zuwendung, die sie denen entgegen bringt, die einen schweren Verlust erlitten haben, mit denen sie sich mindestens zehn Mal trifft, die sie in einigen Fällen aber auch deutlich länger begleitet. Eine Belastung sind diese schweren Schicksale für Gudrun Andresen nicht. „Ich kann gut Menschen aushalten, und ich bekomme auch so viel zurück, die Begleitung ist eine sehr innige Zeit“, sagt sie – im Wohlfühl-Haus einer guten Freundin auf der Westlichen Höhe.

Zu diesem Stadtteil hat die zweifache Mutter, die heute in Drelsdorf lebt, eine besondere Beziehung. Dort ging sie schon als Kind auf die dänische Schule, dort lebte die Diakonisse einige Zeit im Schwesternwohnheim, dort liegt das Katharinen-Hospiz, dort lebt heute die gute Freundin, bei der sie schon übernachtet hat, mit der sie bis in die Nacht geredet, gelacht und gemütlich gefrühstückt hat. Dort geht sie auch gerne spazieren. „Der Glauben, viele gute Freunde und die Natur sind meine Kraftquellen“, sagt die Trauerexpertin, die 27 Jahre in der Psychiatrie in Breklum gearbeitet hat. Allein oder in Gesellschaft in der Natur sein, zu schweigen und zu spüren: „Das tut einfach gut“, sagt die fitte Rentnerin, die durch harte Arbeit an sich selbst gelernt hat, Grenzen zu setzen und nicht zu überschreiten, denn: „Ich kann nur das geben, was ich habe.“

Bis zum letzten Augenblick möchte sie selbst mit allen Sinnen genießen, im Augenblick leben und Neues ausprobieren. So steht gerade der erste Tanzkurs ihres Lebens bevor. „Auch meine kindliche Neugierde möchte ich mir bis zum Schluss bewahren, zum Glück machen mir meine beiden jüngsten Enkelkinder vor, wie das geht“, schwärmt Gudrun Andresen. Durch das Toben, Spielen und Aktivsein mit ihren vier Enkeln habe sie ihr eigenes Kindsein erst entdeckt. Zum Hüten der beiden jüngsten – der 15 Monate alten Zwillingen ihres Sohnes in Tarup – macht sich Gudrun Andresen nun mit Vorfreude auf, „im zweiten Job bin ich nämlich auch mit ganzem Herzen Oma.“



von Anja Werner

erstellt am 25.Jan.2017 | 06:15 Uhr

