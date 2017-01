Neue Kontakte für Flensburg : Ziemlich beste Freunde in Fernost

vergrößern 1 von 2 Foto: Fischer 1 von 2

China ist vielfältig, sagt André-Oliver Reuter. Es gibt das große und das kleine China, das bekannte, das nicht so bekannte – das kleine rückt Flensburg nun ein Stück näher. Das ist der Initiative des Innovationsmanagers Reuter zu verdanken. Nach einer Diskussion und mehrheitlich hat der Hauptausschuss am Dienstag beschlossen, eine Städtefreundschaft mit der Region Zouping in der Provinz Shandong einzugehen und eine Absichtserklärung (Letter of Intent) zu unterzeichnen. Darin heißt es: „Beide Seiten werden (...) Kooperationen durchführen, und zwar in den Bereichen Wirtschaft, Handel, Wissenschaft und Technologie, Kultur, Bildung, Sport, Gesundheit, Personalwesen, um gemeinsamen Wohlstand und Entwicklung zu fördern.“

André-Oliver Reuter bezeichnet die Region im Osten Chinas als „wirtschaftsstark, deutsch-affin und sehr aufgeschlossen“. Vor fünf Jahren hat der Flensburger sie zum ersten Mal besucht und wurde mit der Konzipierung eines Projekts beauftragt. Dann hörte er erstmal nichts mehr aus Zouping. Doch nach zweieinhalb Jahren klingelte sein Telefon, erinnert er sich, und das Projekt wurde doch noch realisiert. Im Sommer habe er die Anfrage bekommen, ob Besucher kommen könnten. „Es ist eine Ehre, wenn einem eine chinesische Delegation die Planung überträgt“, erläutert Reuter, und er nahm Kontakt mit der Politik und Unternehmen auf.

Der Initiator lobt die Hilfsbereitschaft der Stadt und der Wirtschaft. Tatsächlich war im Herbst eine „hochrangige“ Delegation aus Zouping in Flensburg zu Gast. Chen Chongbo, der Vizebürgermeister der Region, zwei weitere Bürgermeister, ein Krankenhausdirektor für traditionelle chinesische Medizin und ein Vertreter des Büros für Chinesische Auslandsangelegenheiten blickten aus der Spitze des Rathauses über die Stadt, lernten in der Brauerei Brauprozess und einzigartige Plop-Flaschen kennen, bekamen einen Eindruck der Diako und fuhren Elektroauto. Im Bericht, den André-Oliver Reuter verfasste und der dem Hauptausschuss vorliegt, heißt es in der Übersetzung, dass die Gäste „in wenigen Stunden“ Mitbringsel im Wert von 10 000 Euro erwarben. Die Städtefreundschaft indes „kostet nichts“, wirbt Reuter für die Beziehung – „eine Region bittet um Freundschaft“.

Städtefreundschaft sei die untere Kategorie – anders als eine Städtepartnerschaft (wie mit Carlisle, Slupsk, Neubrandenburg), erklärt Stadtsprecher Clemens Teschendorf. Der Letter of Intent sei als Signal zu verstehen. Die chinesische Seite bräuchte eine verbindliche Form, erklärt er diesen ersten Schritt. „Es geht nicht darum, auf ganz hohem Niveau anzufangen, sondern Türöffner zu sein“, so Teschendorf. Man eröffne Möglichkeiten und sehe, was daraus wird. Die letzte Anfrage aus China liege zehn Jahre zurück.

„Im Kammerbezirk Flensburg pflegen 80 Unternehmen aus den Bereichen Textilien, Metallurgie, Nahrungsmittel, Baumaterialien, Chemische Industrie, Biotechnologie und Elektrizität Geschäftsbeziehungen mit China“, weiß Sedef Atasoy von der Industrie- und Handelskammer Flensburg. Gerade ermittelt die IHK unter ihren Mitgliedern aus geeigneten Branchen das Interesse am wirtschaftlichen Austausch mit Zouping.

von Joachim Pohl

erstellt am 19.Jan.2017 | 08:13 Uhr