Zweiter Verhandlungstag in Flensburg : Wurde Jamie „Hoppe hoppe Reiter“ zum Verhängnis?

Flensburg | Was ereignete sich am 19. Juni 2015 in der Wohnung in Rüde (Mittelangeln), fünf Tage bevor der kleine Jamie starb? Gestern wurden im Prozess gegen einen 28-Jährigen, dem vorgeworfen wird, den vier Monate alten Jungen durch Schütteln schwer verletzt zu haben (wir berichteten), sechs Polizisten als Zeugen vernommen. Die Beamten berichteten von den Vernehmungen des Angeklagten und seiner damaligen Lebensgefährtin, Jamies Mutter. Außerdem rückt eine Frage in den Mittelpunkt: Welche Rolle spielt eine Verletzung, die schon bis zu drei Wochen vor dem 19. Juni entstanden sein muss?

Diese ältere Verletzung hatten Ärzte der Neurochirurgie an der Uni-Klinik Kiel entdeckt, nachdem der kleine Junge dort mit dem Rettungshubschrauber eingeliefert worden war. Er war zuvor von Feuerwehrleuten in Rüde (Mittelangeln) reanimiert worden, nachdem der Angeklagte den Säugling in seiner Verzweiflung von Zuhause bis ins Dorf getragen hatte, wo die Feuerwehr feierte.

Mit dem Baby gestolpert

Ein Kieler Polizeibeamter, der vom Bereitschaftsdienst aus Schleswig mit Befragungen betraut worden war, berichtete vor Gericht von einem Gespräch mit zwei Ärztinnen. Beide hätten angedeutet, dass ein älteres Hämätom (Blutansammlung) im Schädel zum Tod des Jungen geführt haben könnte. Nach Aussage einer Polizeibeamtin aus Schleswig habe sich ein Notarzt ähnlich geäußert.

Es war schließlich der zuständige Sachbearbeiter bei der Kripo, der mit seiner Zeugenaussage viel Licht ins Dunkel brachte. Er berichtete von jenem Arzt, der Jamie nach seiner Einlieferung operiert hatte. Dieser habe klar formuliert, dass die Tragödie mit großer Wahrscheinlichkeit durch eine alte Verletzung ausgelöst wurde. Ausschließlich durch äußere Gewalt hätte das Hämotom entstehen können, zitierte der Zeuge den Mediziner, beispielsweise durch Schütteln des Babys.

Der Angeklagte hatte nach bisherigen Zeugenaussagen wiederholt angegeben, der kleine Junge sei in einem unbeaufsichtigten Moment vom Sofa gefallen. Diese Version aber hat er aber am 24. Juni, kurz nachdem der Junge gestorben war, auf der Rückfahrt von der Großmutter des Jungen nach Rüde im Polizeiwagen geändert. Der Kleine sei ihm entglitten, als er mit ihm auf dem Arm und einem Fläschchen in der Hand an einer Kante des Wohnzimmertisches hängen geblieben sei.

Und auch an einen früheren Vorfall erinnerte er sich nun, ähnlich einem „Schütteln“. Da habe er auf dem Sofa gesessen und das Baby auf einem Knie gewippt, um es zu beruhigen. Dann habe er den kleinen Jungen mit beiden Armen in die Luft gehoben und hin- und herbewegt. „Dabei hat er gelacht“, so die protokollierte Aussage des heute 28-Jährigen, der wie ein Häufchen Elend auf der Anklagebank saß.

Beide Situationen musste der Angeklagte im Rahmen einer Vernehmung in der Rüder Wohnung vor der Kamera mit einem Teddy nachstellen. Die Aufzeichnungen wurden im Gerichtssaal gezeigt – „Hoppe hoppe Reiter“ und „Rakete“. Der Teddykopf wackelte auf dem Bildschirm hin und her. Im Gerichtssaal war es still. Der Angeklagte verfolgte die Bilder niedergeschlagen und blass, die Mutter des Jungen, die ihm als Nebenklägerin direkt gegenüber saß, wirkte gefasst. Nur die Stimme des Beamten drang aus den Lautsprechern. „War das wirklich die Intensität von damals?“ Der 28-Jährige musste die Szene mehrfach nachspielen.

Warum hat er erst so spät darüber gesprochen? „Ich hatte Angst vor den Konsequenzen und der Verantwortung, die ich übernehmen muss“, zitierte der Beamte den Angeklagten, der bei Vernehmungen immer wieder in Tränen ausgebrochen war. Nicht nur aus Trauer um das Kind, vermutete der Zeuge, auch aus Selbstmitleid. Schließlich habe er seinen „Lebensmittelpunkt“ verloren. Ein früherer, fast fünfseitiger Brief an seine damalige Partnerin, der auszugsweise verlesen wurde, verdeutlichte dies. Darin versicherte er sie seiner Liebe, verteufelte die Drogen, von denen beide nicht loskamen, und wünschte sich ein Familienleben mit ihr. „Ich möchte dich wieder heiraten und mit dir alt werden.“

von Hannes Harding

erstellt am 19.Jan.2017 | 12:00 Uhr