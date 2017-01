Wees : „Wir wollen zeigen, dass wir dazugehören“

1 von 1 Foto: van de Loo 1 von 1

Wees | Kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurde die „Sydslesvigsk Forening (SSF) Munkbrarup-Ves“, der Kulturverein der dänischen Minderheit in Munkbrarup und Wees, gegründet. Bei einem Empfang im „Oksboel Forsamlingshus“ aus Anlass des 70-jährigen Bestehens erinnerte der frühere langjährige Vorsitzende Johann Nissen nun an die Anfänge unter schwierigen Umständen. Der 1953 aufgekommene Wunsch nach einem eigenen Treffpunkt sei am 1. Juli 1956 mit der Einweihung des Versammlungshauses in Erfüllung gegangen. Der Tradition der dänischen Versammlungshäuser entsprechend werde es als „offenes Haus“ geführt und oftmals als Wahllokal für den Ortsteil Oxbüll genutzt.

Der gegenwärtige Vorsitzende Niels Wolfsdorf hatte bei der Begrüßung die kleine Feierstunde begründet: „Wir wollen zeigen, dass wir hier im Dorf sind und dazugehören.“ In einem kurzen Grußwort sparte Bürgermeister Michael Eichhorn nicht mit Lob. „Der Verein leistet durch seinen kulturpolitischen Einfluss einen wichtigen Beitrag auch für unser Gemeindeleben.“

Flemming Meyer, Landesvorsitzender des SSW, ging in seiner Rede auf das im Laufe der Jahre gewandelte Verhältnis zwischen deutscher Mehrheit und dänischer Minderheit ein und machte die Entwicklung an einem Beispiel aus Handewitt fest. Die Schule, an der er lange als Lehrer tätig war, sei von deutscher Seite zunächst etwas abfällig als die „dänische“ Schule bezeichnet worden. Später habe es eine wertneutrale Formulierung gegeben. Heute spreche man dort von „unserer“ dänischen Schule. Das Verhältnis zwischen Mehrheit und Minderheit habe sich von einem Gegeneinander über ein Nebeneinander zu einem Miteinander entwickelt. „Jetzt müssen wir noch zu einem Füreinander kommen“, bekräftigte Meyer.

Wie in dänischen Kreisen üblich, wurde während des Empfangs mehrfach kräftig gesungen. Schließlich konnten die Teilnehmer beim reichhaltigen Angebot an „Smoerre Broed“ ordentlich zulangen.

Dies sei 1946/47 noch ganz anders gewesen. „Damals musste jeder selbst noch etwas mitbringen.“ Daran erinnerte Anne Marie Erichsen, die Vorsitzende des dänischen Frauenvereins in Glücksburg. Am Ende des offiziellen Teils überreichte Henning Haugaard aus Kolding vom dortigen Freundeskreis zur Stärkung der dänischen Minderheit, wie vorher auch schon der Bürgermeister, eine statt eines Geschenkes erbetene Spende zum Anschaffen eines neuen Festzeltes.