Wees : „Wir waren sehr überrascht!“

Wees | Deutliche Worte fand Bürgermeister Michael Eichhorn in seinem Bericht zu Beginn der Sitzung der Gemeindevertretung Wees im Gasthaus „Thessaloniki“. Dabei ging es um ein vorangegangenes Treffen von Vertretern der Stadt Flensburg mit denen aus den Umlandgemeinden wegen einer möglichen Koordination der Wohnbebauung.

Dabei hatten Mitarbeiter der Landesplanung eine Flächenpotenzialanalyse vorgestellt. „Mit dem Ergebnis war niemand außer der Stadt Flensburg einverstanden“, so Eichhorn. Herausgekommen sei eine Fokussierung auf das Oberzentrum. Zwar werde Wees möglicherweise eine Wohnfunktion am Stadtrand zuerkannt, ein größerer Einwohnerzuwachs komme aber zunächst nicht infrage. Dafür sei die gegenwärtige Infrastruktur mit Schule und Kindergärten nicht ausgelegt. Hinsichtlich des Alleingangs von Flensburg wegen der Erweiterung des gemeinsamen Gewerbegebietes an der Nordstraße (wir berichteten) stellte der Bürgermeister fest: „Wir waren sehr überrascht!“ Mit Wees sei anderthalb Jahre lang nicht über das Thema gesprochen worden.

Aufgrund einer Kündigung zum Jahresende stimmte die Gemeindevertretung einem neuen Vertrag zur Abfuhr von Klärschlamm aus Hauskläranlagen zu. Das bisher tätige Entsorgungsunternehmen erhielt nach Ausschreibung wiederum den Auftrag mit einer Laufzeit bis 2022, allerdings zu deutlich erhöhten Preisen. Für das Erstellen eines Kanalkatasters im Ortsteil Oxbüll wurden mit Reinigung und Inspektion 11 500 Euro bewilligt. Bei der Sanierung von Schmutzwasserschächten stieg wegen nachträglich zutage getretener Schäden das bisher bewilligte Auftragsvolumen um 8000 Euro. Da die Einnahmen aus der Gewerbesteuer deutlich höher ausgefallen sind als erwartet, wird Wees bei einem Darlehen eine Sondertilgung in Höhe von 200 000 Euro vornehmen. Einstimmig genehmigt wurden anschließend über- und außerplanmäßige Ausgaben auf 18 Positionen mit einem Gesamtumfang von 213 634 Euro sowie 2600 Euro für das Neuanpflanzen von neun Bäumen, die Stürmen oder Krankheiten zum Opfer gefallen waren.

Eine von der Gemeindevertretung beantragte Erweiterung der innerörtlichen Tempo-30-Zone im Bereich Birkland war von der Kreisverkehrsbehörde mit Hinweis auf das Gewerbegebiet abgelehnt worden. Angesichts neuer Rahmenbedingungen wird der Antrag wiederholt. Im Einmündungsbereich von der Glücksburger Straße (K 92) und Zufahrt zum Gewerbegebiet sehen die Ortsparlamentarier eine besondere Gefahrenlage und wollen dort eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 60 Stundenkilometer erreichen. Im Neubaugebiet Marrensmoor soll die Straßenbeleuchtung ab 23 Uhr reduziert werden.

Eingangs hatte Joachim Pahl als Vorsitzender des Bauausschusses mitgeteilt, dass geplant sei, die örtlichen Wanderwege zu kartieren, zu vermessen und auszuschildern. Für dieses Vorhaben lud er zum Mitwirken ein. Bei der Kauslunder Straße, die parallel zur Nordstraße verläuft und häufig als Schleichweg missbraucht wird, ist nach seinen Worten vorgesehen, sie auf Flensburger Gebiet als Einbahnstraße in Richtung Osten auszuweisen. Geprüft werden soll noch, ob sie für Fahrräder in beiden Richtungen frei bleiben kann.

In der Einwohnerfragestunde kamen durch die Abluft des Gasthauses verursachte Geruchsbelästigungen zur Sprache. Eine vorgenommene Reinigung der Anlage hatte wohl nicht den gewünschten Erfolg.





