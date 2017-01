Geschäftshaus Holm in Flensburg : „Wir sind voll im Plan“

1 von 1 Foto: dewanger 1 von 1

Allen Gerüchten über bauliche Probleme widerspricht Pressesprecher Knut Maurivé mit Nachdruck: Es gebe keine Asbestbelastung und auch sonst keine baulichen Probleme. Im Gegenteil: „Wir sind voll im Plan.“ Das heißt aus der Sicht des Projektentwicklers, der Leipziger Firma MIB: Derzeit würden die Büroflächen fertig und an die Mieter übergeben. Wie vorgesehen, werden bis März die vier Geschäfte fertig. Die Mieter könnten sie dann beziehen und nach ihren Vorstellungen ausstatten. Mit der Eröffnung rechnet Maurivé im April und Mai.

Damit hätte die Immobilie, das alte Sparkassen-Haus an der Ecke Rathausstraße / Holm, ihre neue Zukunft als Geschäftszentrum oder kleine Passage in bester Innenstadtlage gefunden.

Und so sieht die wirtschaftliche Zukunft aus: Hauptmieter wird (wie bereits berichtet) die Filiale der Kette DM-Drogeriemarkt. Ecco-Schuhe ist ein weiterer Mieter der Geschäftsräume. Und schließlich zieht WMF in das neue Geschäftszentrum, gibt dafür den Standort Holm / Nikolaistraße auf. Nach Auskunft der stellvertretenden Geschäftsführerin, Fischer, steht die Einweihung für den 6. April in den Planungen. Das Geschäft am heutigen Standort soll am 1. April schließen.

Es ist nicht vorgesehen, die Tiefgarage zu öffnen und Parkplätze den Besuchern der Innenstadt anzubieten. Nach Auskunft von Knut Maurivé haben dort die Mieter der Büros die Möglichkeit, Autos abzustellen.

Auf der Internet-Seite von MIB wird das Projekt vorgestellt mit einem großen Foto des Gebäudes mit seinem markanten Eck-Erker und dem Uhrtürmchen sowie einigen wenigen Zeilen: „Das Sparkassengebäude Holm 4-8 in 1A-Lage in der Flensburger Fußgängerzone wurde im Sommer 2013 von der Nospa (Nord-Ostsee-Sparkasse) erworben. Die aktuellen Planungen sehen eine Umwandlung des gesamten Gebäudekomplexes aus den Baujahren 1958/1984/2003 vor. In den Jahren 2015/2016 soll hier ein Handelshaus mit rund 1400 m² und einer ergänzenden Büronutzung von ca. 4500 m² entstehen.“

Bleibt abzuwarten, ob es mit dem Handelshaus und seinen Geschäften gelingt, Anziehungskraft auf die Innenstadt-Kunden zu entwickeln, so dass auch der Einzelhandel in der Großen Straße profitiert. Eine Stärkung dieses Teils der Fußgängerzone wird immer wieder gefordert, auch wenn derzeit die Geschäfte sehr gut vermietet sind.

Die Stärkung kann dieser Teil der Fußgängerzone trotzdem brauchen, weil der Konkurrenzdruck im Flensburger Einzelhandel noch deutlich zunehmen wird. Südermarkt-Galerie, Holm-Passage und Fördepark planen Investitionen in Millionenhöhe.



von Gerhard Nowc

erstellt am 16.Jan.2017 | 19:03 Uhr

