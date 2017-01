Winter in Flensburg : Wir fragten zwei Männer auf der Straße, wie man sich warm hält

1 von 1 Foto: Mira Nagar 1 von 1

Flensburg | Auf der Förde bildet sich eine dünne Eisschicht und nur kurz am Tag scheint die Sonne in die Fußgängerzone der Flensburger Innenstadt. Einige verbringen dennoch fast den ganzen Tag draußen. Rentner Franz Hagen mag den Tag nicht allein in seiner Wohnung verbringen und setzt sich jeden Morgen mit Gitarre und Zigaretten in die Innenstadt. Dennis aus Leck ist derzeit obdachlos und schläft in einem dicken blauen Schlafsack vor den beiden großen Kirchen der Innenstadt. Im Gespräch mit shz.de erzählen die beiden Männer, wie man die Kälte übersteht. Und dass es jetzt doch gar nicht so kalt sei.

Dennis, 27, an der Holmnixe

„Ich wohne draußen, mal da, mal hier, an der Kirche. Verschieden. Meist an der Nikolaikirche, aber an der Marienkirche habe ich auch schon gelegen gehabt. In der Kirche kann man tagsüber immer drinne sitzen und an der Marienkirche ist ja so ein kleiner Tunnel, da kann man sich dann drunter legen. Ich frier gar nicht, ich bin ja auch dick angezogen. Ich habe zwei Jacken, einen gelben Pullover und noch zwei solche dünneren, langärmeligen Pullover.

Wenn ich draußen bin, bin ich im Schlafsack. Der ist warm und ich friere nicht. Ich tu dann auch die Hände in den Schlafsack rein. Einmal bin ich aufgewacht und da war außen Tau auf dem Schlafsack.

Ich bin den ganzen Tag auf der Straße, mal hier und mal da. 24 Stunden kann man sagen. Bei den Bankautomaten werde ich schnell rausgeschickt wieder von den Bankleuten. Sonst bin ich tagsüber im Johanniskirchhof im Tagestreff. Da gibt es einen Ruheraum, wo man sich dann hinlegen kann, da gibt es Kaffee und Tee. Und den Schlafsack habe ich vom Johanniskirchhof. Handschuhe bekomme ich dort auch bald.

Viele Leute geben was, zehn Euro ungefähr am Tag. Man bekommt auch Kaffee ausgegeben. Ich habe von zwei Typen eine Tüte Brötchen bekommen. Ein Schokobrötchen.

Ich bin aus Leck in Nordfriesland, aber ich bin knapp über ne Woche in Flensburg schon. Meine Oma ist ins Altersheim gekommen und Leck ist nicht mehr so mein Ding gewesen, weil hier bin ich ja geboren. Meine Taufkirche ist die Nikolaikirche, dann fühle ich mich ein bisschen wohler. Ich soll eine Therapie machen, auch wegen Alkohol. Und dann geht’s für mich in eine Einrichtung, halbstationär, wo ich dann mein Zimmer hab, von wo aus ich dann schnell eine Wohnung bekomme und einen Ausbildungsplatz. Und dann möchte ich den Jakobsweg gehen.“

Franz Hagen, 72, am Südermarkt

„Jetzt ist das ja gar nicht kalt. Wenn das richtig kalt ist, habe ich eine Decke mit, eine schöne warme Fleecedecke und die hält mich dann warm. Ich bin nicht so empfindlich, das war ja nur ein paar Tage richtig kalt. Und hier ist meine Fußbodenheizung (deutet auf einen Lüftungsschacht). Warme Unterwäsche trage ich natürlich, meinen Parka, was ich grade so aus meinem Berg Klamotten rausziehe. Im Zwiebellook, viele Lagen übereinander. Dann habe ich zwei Paar Socken an. Bis zwölf – ein Uhr ist hier auch Sonne. Elf Uhr ist die beste Zeit, anderthalb Stunden lang. Und dann kommt sie abends noch mal ein bisschen, bis sie untergeht.

Frieren tue ich eigentlich nie. Ich war 48 Jahre unterwegs, nur draußen. Habe im Schnee gepennt mit dem Schlafsack. Ich bin in der Beziehung gut abgehärtet. Wo mancher frieren würde, da friere ich gar nicht.

Ich bin 72 und was soll ich den ganzen Tag zu Hause? Ich habe Rente und Grundsicherung, außerdem bin ich Maler, ich habe Malerei studiert in Trier, wo ich herkomme. Aber im Moment habe ich eine Blockade und male nichts mehr. Es fällt mir im Moment nichts ein. Und dann bin ich so morgens gegen 8 Uhr schon unterwegs, meinen ersten Kaffee trinken an der Wiking-Tankstelle in der Neustadt. Und dann fahre ich hierher. Bin so gegen 9, halb 10 hier. Bis halb drei, vier Uhr sitze ich hier dann. Je nachdem, wie ich Lust habe und ob was reinkommt. So 25 Euro, die will ich jeden Tag machen. Es gibt manche Tage, da habe ich das in zwei Stunden und an manchen brauche ich vier bis fünf dafür. Aber ich habe so mein Limit. 25 Euro mindestens. Und dann höre ich auf.

Wenn Wochenmarkt ist, bin ich weiter oben. Weil hier die Stände sind. Die zwei Älteren da wollen nicht, dass ich hier Musik mache. Dann gehe ich zur Holmnixe mittwochs und samstags, aber sonst bin ich hier. Schon seit Mai.

Ich habe meinen eigenen Rhythmus drauf. Singen tu ich gar nicht. Wenn ich mal Lust habe, habe ich meine vier Sachen, die ich bringen kann und mehr brauche ich nicht. Das ist „An de Eck steiht’n junge mit'n Tüdelband“ op Platt, „La Paloma“, „Dat Du min Leevsten büst“ und „My Bonnie“. Die vier Sachen. Da muss man mal gut gelaunt sein, dass ich singe. So richtig Bock hab ich nicht mehr, hier weiter zu machen. Das wird allmählich ein bisschen langweilig. Seit Mai sitze ich hier und das wird so ein bisschen zur Routine. Das kommt dann nicht gut rüber, wird dann so fließband-mechanisch, wird das alles. Im Mai habe ich genug Knete zusammen und habe jetzt meinen Schwerbehindertenausweis, dann mache ich eine Tour durch Deutschland.“

von Protokolle: Mira Nagar

erstellt am 16.Jan.2017 | 17:38 Uhr

