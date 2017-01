Totgeschütteltes Baby Jamie in Angeln : „Wie eine Klette“ – Mutter beschreibt Angeklagten im Prozess

1 von 1 Foto: Carsten Rehder 1 von 1

Flensburg | Das Baby schreit und schreit, die Eltern sind mit den Nerven am Ende. Der kleine Mensch wird gepackt, geschüttelt. Hör endlich auf! Eine kurze, oft unbedachte, aber umso verhängnisvollere Reaktion. Schon leichtes Schütteln kann bei Babys erhebliche Hirnschäden verursachen. Viele sterben an den Folgen. Sie ersticken. Ob es auch dem kleinen Jamie aus Rüde/Mittelangeln so erging, soll die erste Große Strafkammer am Landgericht Flensburg klären. Angeklagt ist der damalige Lebensgefährte der Mutter. Dem 28-Jährigen wird vorgeworfen, den Säugling so heftig geschüttelt zu haben, dass dieser fünf Tage später im Alter von vier Monaten in der Uniklinik Kiel verstarb.

Der Fall aus Rüde hatte Schlagzeilen gemacht, weil der junge Mann am 19. Juni 2015 mit dem schwer verletzten Kind auf der verzweifelten Suche nach Hilfe durch den Ort gelaufen und letztlich in eine Feuerwehr-Veranstaltung geplatzt war. Die Kameraden reanimierten Jamie, alarmierten den Rettungshubschrauber und kümmerten sich um den aufgelösten Mann und seine dazugekommene Lebensgefährtin, die 27-jährige Mutter des Kindes. Den Beteuerungen des Mannes, das Kind sei in einem unbeobachteten Augenblick vom Sofa gefallen, schenkt die Staatsanwaltschaft keinen Glauben.

Der 28-Jährige trug am Montag nicht zur Aufklärung bei. Nachdem der Staatsanwalt die Anklageschrift verlesen hatte, wurde die Sitzung für ein Rechtsgespräch unterbrochen. In diesem sei es jedoch nicht zu einer Einigung gekommen, erläuterte der Vorsitzende Richter im Anschluss. Drei Jahre Haft, im Gegenzug ein Geständnis – so die Position der Verteidigung. Fünf bis sechs Jahre Gefängnis hingegen sieht der Staatsanwalt als Strafmaß im Falle eines Schuldspruchs wegen Körperverletzung mit Todesfolge als gerechtfertigt an. Angesichts dessen machte der Angeklagte von seinem Recht Gebrauch, zu den Vorwürfen zu schweigen.

Das Bild, das nach dem ersten Verhandlungstag von dem Angeklagten zu zeichnen wäre, ist zwiespältig. Einerseits schilderte ihn die damalige Lebensgefährtin, die als Nebenklägerin eine Zeugenaussage machte, als liebevollen Vater, andererseits aber auch als extrem eifersüchtig, übertrieben anhänglich und bisweilen auch gewalttätig. „Er wollte mich immer in seiner Nähe haben, immer mit mit Zeit verbringen, wie eine Klette“, sagte sie. Um ihr näher zu sein, habe er sogar seine Arbeitslosigkeit selbst herbeigeführt, vermutete sie.

Das Verhältnis zu den vier Kindern sei gut und liebevoll gewesen, sagte die 27-Jährige, die inzwischen fünffache Mutter ist. Nur eines der älteren Kinder – inzwischen sechs Jahre alt – ist von dem Angeklagten, aus der Zeit vor der Scheidung und lang bevor die beiden kurz vor der Geburt des kleinen Jamie wieder zusammenkamen. Die erste Zeit nach der Geburt, bei der er sie begleitet habe, sei ihr Lebensgefährte distanziert gewesen, doch nach rund zwei Wochen habe sich das gegeben. „Mit den Kindern war er super.“

Zugleich reagierte der 28-Jährige eifersüchtig, wenn seine Lebensgefährtin mit Freunden „unterwegs“ war, was recht häufig passierte, wie ein weiterer Zeuge, ein ehemaliger Freund des Paares, bestätigte. Der Angeklagte blieb dann oft mit den Kindern allein zuhause. Im Mai 2015 hatte er sogar damit gedroht, er werde die Wohnung anzünden, wenn seine Lebensgefährtin nicht nach Hause komme. Zur Bekräftigung hatte er im Wohnzimmer einen Schuhkarton angezündet und ihr ein Foto von dem Brand geschickt. „Wahrscheinlich war er wütend“, so die Frau, die unverzüglich aus dem Auto des besagten Freundes die Feuerwehr alarmiert hatte.

Während sie und andere Zeugen aussagten, saß der Angeklagte, der wegen eines Einbruchsdeliktes direkt aus der Untersuchungshaft in den Gerichtssaal im dritten Stock des Flensburger Landgerichtes kam, meist reglos auf der Anklagebank. Nur seine Finger verrieten Unruhe. Er starrte ins Leere und vermied jeden Augenkontakt. Nur in Richtung Besucherbank schenkte er einmal ein kurzes Lächeln. Dort saß neben einigen anderen Prozessbeobachtern eine Freundin, offenbar der einzige Halt für den 28-Jährigen in seiner Situation.

Was am 19. Juni tatsächlich in der Wohnung des Paares geschah, war ohne die Aussage des Angeklagten schwer nachvollziehbar. Von seiner Version, nach der der Säugling vom Sofa gefallen war, ist er bis heute offenbar in keinem Gespräch abgerückt. Die Mutter des Kindes, die zum Zeitpunkt des Vorfalls mit den anderen Kindern bei einer Freundin in der Nachbarschaft war, hatte sofort Zweifel. Jamie sei überhaupt noch nicht in der Lage gewesen, sich selbst zur Seite zu drehen, sagte sie vor Gericht unter Tränen.

Auch die Aussage des behandelnden Arztes am Abend der Einlieferung in die Kieler Uni-Klinik habe dazu beigetragen. Offenbar war bei dem schwer verletzten Säugling eine ältere, bis dahin unentdeckte Kopfverletzung gefunden worden. Woher die Verletzung konkret stammen könnte, sei ihr allerdings vollkommen unklar, sagte die Mutter.

Aufschluss geben über die Ursache der tödlichen Verletzungen des Jungen soll die Aussage eines Gutachters. Diese wird am Freitag erwartet. Fortgesetzt wird der Prozesse bereits am Dienstag.

