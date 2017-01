Gelting : Wettrennen um Bauplätze

1 von 1 Foto: KÖHLER 1 von 1

Gelting | „Der erste Spatenstich für die Erschließung unseres neuen Wohngebietes an der Birkhalle wird voraussichtlich im Mai erfolgen.“ Geltings Bürgermeister Uwe Linde frohlockt, denn im Kneippkurort sollen in den ersten beiden Bauabschnitten 67 Grundstücke auf einer Fläche von 6,5 Hektar entstehen. Dass in Gelting ein regelrechtes Wettrennen um die attraktiven Bauplätze begonnen hat, ist unverkennbar: Aktuell sind von Einheimischen wie von aus anderen Bundesländern stammenden Interessenten 59 Grundstücke teils schon gekauft, teils reserviert worden. Das bedeutet einen Zuwachs von etwa 150 Einwohnern in der Kommune, die im vergangenen Jahr die Grenze von 2000 Einwohnern übersprungen hat. Örtliche Investoren haben bekundet, auf diesem Gelände auch einen altersgerechten Wohnbereich zu etablieren. Die offizielle Ausschreibung der Erschließungsarbeiten ist bereits in Gang gesetzt worden. Ab Herbst 2017 können wohl die ersten Häuser gebaut werden.

Schon jetzt zeichnet sich eine Verdoppelung der Baugrundstücke in zwei weiteren Abschnitten ab, denn vorsorglich hat die Gemeinde der Familie von Hobe-Gelting insgesamt 12,5 Hektar oberhalb der Straße nach Wackerballig abgekauft. Bürgermeister Linde dazu: „Siegfried Baron von Hobe-Gelting hat bei den Grundstücksverhandlungen betont, dass auch ihm eine positive Entwicklung des Ortes am Herzen liege.“

Von Hochwasser bedroht ist die künftige Siedlung nicht, denn das Areal befindet sich in einer Höhe zwischen fünf und acht Metern über Normal Null. Im Gegensatz dazu das Ortszentrum: Die Gefahr der Überschwemmung bei Starkregen ist nicht gebannt. In den Reihen der Kommunalpolitiker wird bedauert, dass – wie berichtet – wegen eines Formfehlers das gesamte Planfeststellungsverfahrens wiederholt werden muss und damit weitere Zeit bis zum Baubeginn des Geltinger Polders verloren geht. Laut Wasserbehörde des Kreises beginnt die vierwöchige Auslegung nach einer gründlichen Überprüfung – sprich Optimierung – der Unterlagen erst Ende Februar. Was das Polder-Projekt betrifft, hat die Gemeinde mit dem Erwerb von rund sieben Hektar Land zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, denn dieses Gelände dient sowohl als Areal des Regenrückhaltebeckens und zudem als Ausgleichsfläche für das neue Wohnbauvorhaben „Geltinger Birk“.

Ihr Augenmerk richten die Gemeindevertreter neuerdings auf die Realisierung eines zweiten Gewerbegebietes am Geltinger Ortsrand, das auf einer Fläche von zunächst 3,5 Hektar „interkommunal“ ausgewiesen werden soll. Das heißt: Weitere Gemeinden in Ostangeln sollen mit ins Boot geholt werden. Einheimische Unternehmer hätten dort die Chance, ihre Betriebe zu vergrößern. Bürgermeister Linde erhofft sich zudem die Ansiedlung eines Einkaufsmarktes mit Vollsortiment – als Ergänzung zum vorhandenen Discounter Lidl. Dieses Projekt, für dessen Erschließung die Gemeinde Gelting in finanzielle Vorleistung treten will, kann allerdings erst verwirklicht werden, wenn der Landerwerb zustande kommt. Dem Vernehmen nach will der Eigentümer die benötigten Flächen nur dann freigeben, wenn ihm ein Tauschland zur Verfügung gestellt wird. Linde: „Das suchen wir jetzt.“







