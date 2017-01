Lesung in Flensburg : Wenn Vergangenheit zur Last wird

1 von 1 Foto: Walther 1 von 1

Flensburg | In der Kinderbücherecke der Buchhandlung finden die letzten Ankömmlinge noch einen Sitzplatz auf den Ablagen der Regale. Manche Besucher sitzen schon auf dem Boden. Auf rund 100 schätzt Ulf Hansen, Hausherr bei Bücher Rüffer, am Freitagabend die Zahl der Gäste. Die Lesung ist Teil der Reihe „erinnern um zu lernen – gedenken um zu verändern“.

Zwischen Büchern hat Jennifer Teege den Schlüssel zu ihrer Vergangenheit, zu ihrer Familie gefunden. Die Autorin, die in München geboren ist und in Hamburg lebt, liest aus dem Prolog zu ihrem Buch „Amon. Mein Großvater hätte mich erschossen“. Sie erzählt, wie sie mit 38 in der Hamburger Zentralbibliothek zwischen Ernst Fromm und einem Ratgeber ein Buch findet, das ihr Leben verändert. Es trägt den Titel „Ich muss doch meinen Vater lieben, oder?“. Eines der Fotos darauf kommt ihr bekannt vor, es zeigt ihre leibliche Mutter. Teege fragt sich: Was soll der Name meiner Mutter auf diesem Buch? Der Name ist Monika Göth, und Jennifer Teege sagt: „Auch ich hieß einmal Göth“. Und ihr Großvater hieß Göth, Amon Göth. Er war Lagerkommandant von Plaszow bei Krakau.

Das wissen wohl die meisten Zuhörer, einige heben die Hände, als Jennifer Teege fragt, wer ihr Buch gelesen hat. Im Film von Steven Spielberg „Schindlers Liste“ verkörpert Ralph Fiennes die Rolle. Die 46-jährige Teege sagt, sie habe den Film gesehen, als sie gerade in Tel Aviv studiert hat, in den 90ern, Politik und Geschichte. „Das war für mich nur ein Film, er hatte nichts mit mir zu tun.“ Als Jugendliche habe sie Bücher über den Nationalsozialismus verschlungen, „wollte wissen, was die Täter trieb“; als Studentin in Israel dachte sie, sie kennt sich aus mit dem Holocaust. Doch mit fast 40 musste sie das alles von vorn denken.

Jennifer Teege liest sehr akzentuiert, mit einem kaum erkennbaren bayerischen Zungenschlag, ihr Publikum hört unglaublich leise zu. Teege berichtet, dass ihre Mutter Monika sie, die aus einer kurzen Beziehung zu einem nigerianischen Studenten hervorging, mit vier Wochen in ein Säuglingsheim zu Nonnen gegeben habe, sie mit sieben Jahren von ihrer Pflegefamilie adoptiert wurde. Sie liest, wie ihr der Fund des Buches den Boden unter den Füßen riss, wie ihr Mann sie abholen musste, sie die Nacht recherchierte und sich im „Gruselkabinett“ von Amon Göth wiederfand.

Sie fühlt sich, als hätte sie betrogen, dabei wurde sie betrogen. Und sie schlägt noch ein ganz anderes Kapitel ihres Lebens offen auf, ihre Depressionen, die sie auf das frühe Verlassenwerden zurückführt.

Teege hat Fragen: Was solle sie, eine Frau mit dunkler Hautfarbe, mit einem solchen Großvater? Wie wird sie das ihren israelischen Freunden erklären? Und: „Wo war meine Großmutter?“, Ruth Irene, der Mensch, der für sie als Kind am wichtigsten war?

Die Zuhörer haben auch Fragen: Lebt die Mutter noch, hat sie ihren leiblichen Vater getroffen, wie ging die Adoptivfamilie mit der Entdeckung um, wie sagt sie das ihren beiden Söhnen, ist Amon nicht ein hebräischer Name? Teege nimmt sich viel Zeit, alle Fragen zu beantworten: Ihre Mutter lebt und hat den Kontakt nach einem Jahr abgebrochen. Sie sei „eine typische Vertreterin der zweiten Generation, die aufgewachsen ist mit einem Schweigen“. Die Autorin erzählt vom peinlich ergreifenden Schlüsselerlebnis ihrer Mutter, als die begreift, dass die tätowierte Nummer aus Plaszow auf dem Arm des Barmanns und seine „Bekanntschaft“ mit Amon Göth nicht Gutes bedeuten. Sie berichtet, wie sie ihren nigerianischen Vater in Deutschland ausfindig macht und vom „Highlight“ einer Reise nach Nigeria zu diesem Teil der Familie. Sie hätte gern „einen anderen Großvater, aber immer wieder gern diese Großmutter“, bekennt die Autorin.

„Das ist eine Geschichte, die darf man nicht mit ins Grab nehmen", sagt Jennifer Teege und teilt sie auch international. Sie wolle die Menschen nicht klüger machen, aber vielleicht weiser, sagt sie.





von Antje Walther

erstellt am 16.Jan.2017 | 00:15 Uhr