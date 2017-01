Wanderup : Weihnachtsdorf spendet 35.537 Euro

1 von 1 Foto: wer 1 von 1

Wanderup | In vielen Wanderuper Stuben leuchten am Wochenende noch die Lichter an den Tannenbäumen – aus gutem Grund. Denn für zahlreiche Dorfbewohner endet die Weihnachtszeit erst mit dem Helferfest im Feuerwehrgerätehaus, dem von der Gemeinde spendierten Grünkohlessen, „das nur ein ganz kleiner Dank für den großen Einsatz von so vielen für das Gelingen des Weihnachtsdorfes ist“, wie Bürgermeisterin Ulrike Carstens betont. Höhepunkt der Feier am Sonnabendabend ist die Verkündigung der Spendensumme, die viele Helfer für einen Moment sprachlos stimmt. Vor einem Jahr wurde erstmals die Marke von 30 000 Euro geknackt. In diesem Jahr kamen durch den Wichtelverkauf, Spenden und weitere Aktionen 35 537,76 Euro für die ambulanten Kinderhospizdienste zusammen. Deren haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter bringen Licht ins Leben von Kindern, deren Weg auf in dieser Welt nur kurz sein wird, sowie Erleichterung und Aufmerksamkeit für die Eltern und Geschwister dieser Schmetterlingskinder.

Der Löwenanteil der hohen Summe ist für das Katharinen Hospiz am Park in Flensburg bestimmt. „Ein Riesen-Dankeschön. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Diese kleine Gemeinde leistet nun schon seit Jahren eine so große Unterstützung für unsere Arbeit“, betont Hospiz-Leiterin Claudia Toporski bei der symbolischen Scheck-Übergabe. Zu der Summe kommt noch eine effektive Öffentlichkeitsarbeit hinzu, denn die Aufgaben der Hospizdienste wurden auch beim vergangenen Weihnachtsdorf mit mehr als 30 000 Besuchern ganz selbstverständlich bei vielen Gelegenheiten thematisiert. Davon zeigte sich auch Schirmherrin Tine Wittler begeistert: „Ich habe mich sofort in dieses Dorf und seine engagierten Bewohner verliebt – ich werde wiederkommen“, versprach die Wohnexpertin und Sängerin am ersten Advent. Und sie hält Wort, am 24. Februar wird sie im Wanderuper Speicher auftreten.

Verkündet wird die Spendensumme von Walter Both, bis zur Jahresversammlung des Weihnachtsdorfvereins im Februar offiziell noch erster Vorsitzender. Doch schon in vergangenen Jahr liefen alle Fäden für die Planung, den Auf- und den Abbau erstmals bei Holger Braaf zusammen. Beim Helferessen vor einem Jahr sah es noch so aus, dass das Weihnachtsdorf Wanderup beerdigt werden muss, da Both und weitere Leistungsträger das Ende ihres Engagements ankündigten. „Als ich vor einem Jahr hier stand, habe ich nicht gelaubt, dass es noch ein Weihnachtsdorf gibt“, sagt Susanne von Petersson, stellvertretende Vorsitzende. „Doch das vergangene Jahr hat gezeigt, dass das Wort ‚Aufgeben‘ im Wanderuper Wortschatz nicht existiert. Wir schauen auf eine überaus erfolgreiche Veranstaltung zurück und stecken bereits mit Freude in den Planungen für das Weihnachtsdorf 2017“, verkündet Susanne von Petersson.

Die Rettung des dreitägigen Weihnachtszaubers brachte vor zehn Monaten eine sehr gut besuchte Bürgerversammlung, auf der Holger Braaf ins kalte Wasser sprang und sich den Hut des Hauptorganisators aufsetzte. „Viel Arbeit, aber so viel Unterstützung – es hat große Freude gemacht. Der Zusammenhalt im Dorf wurde durch neue Gesichter weiter gestärkt, die Spendensumme für einen so wichtigen Zweck wieder erhöht – mehr geht nicht“, schwärmt Braaf am späteren Abend bei Bier und Korn. Und sein Vorgänger Walter Both freut sich mit: „Großen Dank an Holger und das neue Team, ihr habt das super gemacht.“



von Anja Werner

erstellt am 10.Jan.2017 | 15:00 Uhr

