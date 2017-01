Campelle Flensburg : Weibliche Gesichter des Widerstands

1 von 1 Foto: dewanger 1 von 1

Charlotte Israel, blond und blauäugig, nutzt ihr Äußeres, um für jüdische Freunde und Familienmitglieder Lebensmittelkarten zu besorgen oder Rucksäcke zu nähen. Die Berlinerin, Jahrgang 1910, ist auch dabei, als 1943 schließlich tausende (Ehe-)Frauen vor der „Sammelstelle“ in der Rosenstraße gegen die Deportation ihrer jüdischen Männer protestieren. Tatsächlich werden sie entlassen. Carola Karg engagiert sich schon als Teenager in kommunistischen Jugendgruppen. Nach 1933 setzt die junge Frau aus Bayern ihre Aktivitäten im Untergrund fort, tarnt sich als Schwangere, bindet sich Flugblätter um den Bauch. Sie wird wegen Hochverrats zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilt – 1945 wird Karg befreit.

Der Widerstand gegen die Nazis hat viele Gesichter. Die weiblichen zeigt die Ausstellung des Studienkreises Deutscher Widerstand 1933-1945 „Nichts war vergeblich – Frauen im Widerstand gegen den Nationalsozialismus“ ab Donnerstag in der Campelle auf dem Campus, ab dem 6. Februar wandert sie nach St. Nikolai.

Wo fängt Widerstand an, wirft Silke Nicoline Hansen eine Frage auf. Sind es die Attentäter, schon die Kuriere, die Frauen mit Einkaufstaschen in beiden Händen, um nicht den Führer grüßen zu müssen. Das Thema hört nicht auf, sagt die Pastorin der Evangelischen Studierenden-Gemeinde (ESG). „Es kann immer neu betrachtet werden – mit unseren jetzigen Fragen“, erklärt sie mit Blick auf aktuelle Strömungen in Europa.

Die ESG gehört neben Frauenwerk des Kirchenkreises und Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes (VVN) zur Troika des Trägerkreises „erinnern um zu lernen – gedenken um zu verändern“. Der Kreis legt seit 1998 Reihen zu diesem Thema auf. „Wir gucken in die Vergangenheit, aber mit dem Blick nach vorn“, erläutert Ute Morgenroth vom Frauenwerk die Idee dahinter. Heute seien es die Enkel, die sich mit dem Thema beschäftigen. „Es wird Generationen brauchen, bis das aufgearbeitet ist“, sagt Morgenroth.

Die aktuelle Ausstellung war im Jahr 2000 schon einmal in Flensburg zu sehen. „Schwestern, vergesst uns nicht“ hieß sie und widmete sich dem frühen Widerstand, erinnert sich Ludwig Hecker vom VVN. Die Ausstellung kehrt nun mit neuem Konzept zurück. Sie holt Widerständlerinnen ans Licht, die später aktiv und nicht unbedingt organisiert waren, sagt der „Zeuge der Zeitzeugen“, wie Hecker, Jahrgang 1938, sich selbst bezeichnet.

Die Aufsteller in der Campelle mit den Lebensgeschichten solch starker Frauen wie Charlotte Israel oder Carola Karg sind nicht alles. Der Trägerkreis hat Ideen und Kontakte für das umfangreiche Rahmenprogramm zusammengetragen. Es beinhaltet Film und Vorträge, Lesungen und Musik mit Widerstandsliedern, Choreo-Drama von Stela Korljan mit Schauspielstudenten, Stadtwanderung und Gottesdienst. Alle Veranstaltungen sind frei, betont Pastorin Hansen, wer spenden kann, darf spenden.

von wal

erstellt am 11.Jan.2017 | 11:30 Uhr

