Mohrkirch : Waschdiek-Teich: „Es ist Eis, basta“

Auch heftigste Proteste konnten Zeremonienmeister Horst Kähler nicht umstimmen. „Es ist Eis, basta“, lautete sein eindeutiges Urteil.

So umstritten wie in diesem Jahr war das Ergebnis der Mohrkircher Eis-Wette in der Vergangenheit selten. Seit 35 Jahren wetten die Anlieger des Waschdiecks im Sommer, wie am ersten Sonnabend im neuen Jahr der Zustand des kleinen Waschdieck-Teiches ist.

In den vergangenen sechs Jahren war das Ergebnis eindeutig und lautete Wasser. In diesem Jahr hatten die vergangenen drei Frosttage eine dünne Eisschicht auf den Teich gelegt, die aber durch das einsetzende Tauwetter am Sonnabend schon wieder mit einer dünnen Wasserschicht überzogen war. Doch die Entscheidung von Zeremonienmeister Horst Kähler, der älteste Bürger in der Straße, der zum Zeichen seiner Würde Zylinder und ein knallrotes Halstuch angelegt hatte, war unumstößlich. Glück für die elf Teilnehmer, die auf Eis gesetzt und Pech für die 13, die erneut auf Wasser gesetzt hatten. Aus diesem Kreis wurde dann Stephan Clausen als Ausrichter des nächsten Sommerfestes der Waschdiek Anwohner gezogen.

Die erste Eis-Wette war 1982, nachdem man sich bei einer feucht-fröhlichen Geburtstagsfeier auf dieses Event verständigt hatte. Inzwischen ist es zu einer Tradition im Waschdiek geworden, an der alle Straßenanlieger teilnehmen. Die von Willi Kruse geführte Statistik sagt aus, dass in den vergangenen 27 Jahren 13 Mal Wasser und 14 Mal Eis festgestellt wurde.







