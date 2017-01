Harrisleer Feuerwehr : Von B wie Boa constrictor bis T wie Tauchring

1 von 1 Foto: Benjamin Nolte 1 von 1

Die Freiwillige Feuerwehr Harrislee blickt auf ein ereignisreiches Jahr 2016 zurück. Das ging aus dem Tätigkeitsbericht hervor, den Wehrführer Tim Borchardt und sein Stellvertreter Dirk Thomsen den Kameradinnen und Kameraden auf der Jahreshauptversammlung im Gerätehaus Harrislee vorstellten. Demnach fuhr die Feuerwehr im vergangenen Jahr 83 Einsätze (21 davon mit Unterstützung der Niehuuser Wehr, einen mit Hilfe von Kupfermühle), das waren sieben Einsätze mehr als im Jahr 2015. Darunter waren 15 Alarmfahrten, bei denen das Einsatzstichwort „Feuer“ lautete, elf Mal zeigte der Pager „Notfall Tür verschlossen“. Zu den spektakulärsten Einsätzen gehörten ein Carportbrand, der Brand eines Minivans sowie das Einsammeln einer Boa constrictor in der Harrisleer Wildnis. „Sehr präsent“, so der stellvertretende Wehrführer Thomsen, sei den Einsatzkräften auch die Befreiung eines Kindes von einem fünf Kilo schweren Tauchring, den sich der Junge in der Harrisleer Schwimmhalle über den Kopf gezogen hatte und der nur mit Hilfe von Spezialwerkzeug aus der Diako entfernt werden konnte. Insgesamt sei die Wehr 58,5 Stunden mit 673 Stunden Personalaufwand im Einsatz gewesen. Hinzu kamen zahlreiche weitere Stunden im Dienst- und Übungsbereich sowie auf Festen und Veranstaltungen, mit denen die Wehr zum Harrisleer Gemeindeleben beitrug.

Bewältigt wurden die vielfältigen Aufgaben der Feuerwehr von 54 Kameradinnen und Kameraden in der Einsatzabteilung sowie sieben Feuerwehrleuten in der Reserve- und 19 in der Ehrenabteilung. 13 Personen schieden 2016 aus der Feuerwehr aus, elf kamen neu hinzu, sodass der Personalstamm in etwa gehalten wurde.

Die erfolgreiche Fortsetzung der Arbeit wird im kommenden Jahr auch und besonders von den Kameraden getragen, die durch Wehrführer Borchardt befördert oder geehrt wurden, darunter Finn Jasper Marks und Boris Gniosdorz (Oberfeuerwehrmann) sowie Finn Sappert, Ralf Schuberack und Rolf Dellwig (Löschmeister). Für 30 Jahre Zugehörigkeit zur Freiwilligen Feuerwehr Harrislee erhielt Wehrführer Borchardt abschließend selbst Applaus und Glückwünsche aus den Reihen der versammelten Ehrenamtler.