Unter Neuer Leitung : Vom Azubi zum Burger King

1 von 1 Foto: STAUDT 1 von 1

Flensburg | „Der Alte geht von Bord“, meldet Burger King Flensburg. Der Alte? Gemeint ist Bernd Bothge, der im gesegneten Alter von 70 Jahren seinen geordneten Rückzug koordiniert hat. Nach 15 Jahren übergibt er die drei Standorte im Scandinavian Park, an der Lise-Meitner-Straße (nahe Fördepark) und an der Nordstraße in neue Hände.

Das Besondere daran: Sein Nachfolger ist mit Karl Henrik Skurnia ein Azubi, den er von der ersten Stunde an begleitet und gefördert hat. Diesem wird jetzt die große Chance eröffnet, sein eigener Chef zu sein – der Boss in der lokalen Whopper-Welt.

„Das erfüllt mich mit Stolz“, sagte der 32-jährige Jungunternehmer gestern nach den ersten Arbeitstagen. Stolz ist er nicht nur auf sein Amt und die Verantwortung, die damit verknüpft ist, sondern besonders auf seine 120 Mitarbeiter. „Damit steht und fällt alles!“, ist er überzeugt. Mindestens einmal täglich zeigt er in den Flensburger Filialen Präsenz und schaut nach dem Rechten – nach hoffentlich knusprigen Nuggets, gut verquirlten Shakes und angemessen gesalzenen, goldgelben Fritten.

Die erste Woche, gibt er zu, sei nicht ganz einfach gewesen. „Es war ungewohnt und ich musste mich erstmal freischwimmen. Jetzt geht es schon wesentlich besser.“ Plötzlich Chef zu sein vergleicht er damit, Vater des ersten Kindes zu werden. „Natürlich ist das Ereignis vorhersehbar, man kann sich viel Wissen aneignen, viel darüber lesen – aber wenn es dann soweit ist . . .“

Der junge Mann hat sich akribisch auf die neue Aufgabe vorbereitet. Zuletzt verhalf ihm ein Studium an der Hamburger Hotelfachschule, den theoretischen Überbau zu verstehen. „In der Praxis war ich eh fit“, sagt er selbstbewusst. Diese Kenntnisse gaben ihm quasi den letzten Schliff und auch das Rüstzeug mit auf den Weg, um die Verhandlungen mit der Bank erfolgreich zu Ende zu bringen. „Gute Bilanzen allein reichen nicht. Man muss sehr genau wissen, wie man sich zu präsentieren hat, um letztendlich eine positive Kreditentscheidung zu bekommen“, sagt Skurnia, der über ein maßgeschneidertes Finanzierungsmodell die GmbH-Anteile seiner Vorgänger Jürgen Schmidt und Bernd Bothge und die Leitung der Stores übernehmen konnte.

Maßgebliche Hilfe leistete dabei sein „Patron“: Bernd Bothge, der früh das Talent und die Führungsqualitäten seines designierten Nachfolgers erkannt hatte, ermutigte ihn zu all den Schritten, die letztlich zum Erfolg führten.

Wenige Jahre nach seiner Ausbildung in der Systemgastronomie (2003) wechselte Skurnia nach England, um dort zwölf Burger-King-Filialen rund um London auf Vordermann zu bringen und gleichzeitig eine Anlaufstelle für deutsche Azubis aufzubauen. „Die neuen Kollegen betreute er vorbildlich, nicht nur im Betrieb. Er half ihnen bei der Zimmersuche und dabei, sich in der neuen Umgebung zurechtzufinden“, sagt Bothge, der im Prüfungsausschuss der IHK Flensburg tätig ist und selbst im Ruhestand die Jugend weiterhin betreuen möchte. Sein Schützling gibt das Lob umgehend zurück: „Er half mir, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ich habe ihm sehr viel zu verdanken!“

von Gunnar Dommasch

erstellt am 10.Jan.2017 | 08:00 Uhr