Live-Musik in Flensburg : Volksbad: Hamburger Friese mit viel Power

Volles Haus im Volksbad, ein Typ mit blondem Wuschelkopf, buntem Oberhemd und vierköpfiger Band steht auf der Bühne und versprüht jungenhaften Charme. Ove Thomsen stammt aus Nordfriesland, lebt in Hamburg und singt Lieder, die alle sehr persönlich klingen, vom Leben, der Liebe und dem ganzen Rest handeln und die er mit unbändiger Inbrunst singt. "In meinem Herz hab ich eine Kammer, in der kann man übernachten", zum Beispiel. Die Band namens Ove stärkt ihm mit solidem Groove den Rücken, das Publikum ist überwiegend im gleichen Alter wie die Band, es herrscht eine freundschaftlich-ausgelassene Stimmung. Früher nannte sich die Band "Game Ove und die Spielfiguren", das war lustig, aber offenbar ist Ove jetzt zu erwachsen für solche schrägen Wortspiele. Die gibt es aber weiterhin in seinen Songs. pop

von Joachim Pohl

erstellt am 16.Jan.2017 | 12:24 Uhr

