Stadtteile in Flensburg : Vielfalt zwischen Hafen und Duburg

Seit zwei Jahren ist in Flensburg geregelt, wie und wann die Stadtteilforen als politische Vertretungen der Quartiere eingebunden werden müssen. Seit 2016 nun engagiert sich in jedem Stadtteil mindestens ein Forum. Grund genug für das Tageblatt, Bilanz zu ziehen und zu fragen, wo im Stadtteil der Schuh drückt. Ergänzt wird der Stadtteil-Überblick durch Daten des gerade vorgelegten Sozialatlas 2016. Zu beachten ist, dass die Gebiete, um die sich verschiedene Foren kümmern, nicht immer mit den Verwaltungsgrenzen der Stadtteile übereinstimmen. Heute: die Altstadt mit dem Forum Hafenquartier.

Was ist das Besondere an Ihrem Viertel, das es von allen anderen unterscheidet?

Im Hafenquartier entlang Norderstraße und Schiffbrücke mischen sich viele innerstädtische Funktionen auf kleinem Raum. Es gibt Handel, Gewerbe, Bildungs- und Kultureinrichtungen, Einrichtungen der Verwaltung, viele Vereine und Initiativen und natürlich jede Menge Menschen, die hier zum Teil in dörflicher Atmosphäre leben und sich stark mit dem Stadtteil identifizieren. Dieses Mischungsverhältnis dürfte in Flensburg einzigartig sein – und dementsprechend vielfältig sind unsere Themen.

Auf welchem Gebiet hat sich im Stadtteil 2016 etwas bewegt?

Im Hafenquartier sind viele Menschen, Projekte und Initiativen am Werk, sodass sich eigentlich immer etwas bewegt. Vieles davon geschieht auf ganz kleiner Skala beziehungsweise im Hintergrund. Das wirklich große Rad haben wir vom Forum Hafenquartier 2016 daher nicht gedreht – das ist auch nicht unser Ziel. Wir wirken mit und unterstützen, wo wir können und sind dabei auch an Entwicklungen beteiligt, die möglicherweise erst in ein paar Jahren Gestalt annehmen. Dazu gehören insbesondere jene, die sich um den rollenden und ruhenden Verkehr im Quartier drehen.

Und es mag im Kontext der großen Flensburger Fragen profan klingen: Wir sind vor allem überaus glücklich über unser letztjähriges Norderstraßenfest.

Was ist dagegen das größte Thema, das 2016 im Stadtteil liegen geblieben ist? Wie soll es mit diesem Thema weitergehen und wie könnte es vorankommen?

Je mehr wir uns mit dem Stadtteil beschäftigen, um so mehr werden Dinge sichtbar, die wir bearbeiten können. Die Themen mit dem größten Gesprächsstoff drehen sich um die Verkehrssituation. Das ist jedoch nichts, was man in zehn Monaten abhakt, eher in zehn Jahren. Das liegt an der Lage unseres Quartiers mitten im städtischen Gefüge. Wir können hier nicht ohne Rücksicht auf das Drumherum unser kleines Bullerbü ausrufen.

Die zwei größten Themen, die in unserem direkten Verantwortungsbereich liegen, drehen sich beide um die Vernetzung im Quartier. Zum einen möchten wir noch mehr Menschen mobilisieren, das Quartier mit zu prägen. Zum anderen wollen wir uns noch mehr mit den anderen, zum Teil langjährigen Initiativen im Quartier verknüpfen. Wir werden dazu auch an der Kommunikation arbeiten.

Welches weitere Thema wollen Sie 2017 anpacken?

Abgesehen von den großen Themenblöcken Vernetzung und Stadtentwicklung materialisieren sich unsere konkreten Aufgaben für das laufende Jahr erst nach und nach. Letztlich wird auch entscheidend sein, wie viel Kapazität wir aufbringen können und wie viel wir auf unsere Mitstreiter verteilen können. Wir sind ja allesamt ehrenamtlich tätig. Dazu gehört auch, dass wir das Ganze stressarm und organisch halten, uns nicht unnötig unter Druck setzen und dabei Kraft und Kräfte verlieren.

Dazu werden wir uns und unser Quartier neben den großen Themen vor allem mit kleinen, unaufgeregten Projekten bei Laune halten. Die kürzliche Eröffnung des „Hotels Hafen Flensburg“ ist ansonsten eines der augenscheinlichsten Ereignisse im Quartier, und es wird spannend zu sehen, wie sich das auf das Umfeld auswirkt.

Was wünscht sich Ihr Stadtteilforum von der künftigen Oberbürgermeisterin?

Auch, wenn es sich in der Presse und den Foren oft anders liest, haben wir den Eindruck, dass sich die Kräfte im Rathaus um eine gute Kommunikation bemühen. Das wird die neue Oberbürgermeisterin weiter kultivieren müssen, auch weil die Arbeit der Foren immer wichtiger wird. Allerdings darf man dabei nicht vergessen, dass sehr viele Dinge auch ohne das Rathaus machbar sind. Das beweisen insbesondere die zahlreichen Gruppen, die zum Teil schon Jahrzehnte ohne den Status „Stadtteilforum“ aktiv sind. Auch wir sind nicht darauf angewiesen, bei jeder Gelegenheit offizielle Hände zu schütteln, freuen uns aber über gute Zusammenarbeit. Insgesamt erhoffen wir uns ein klares Bekenntnis zu den Stadtteilforen als offene, unbürokratische und parteipolitisch unabhängige Institutionen in Flensburg.

Was wünscht sich Ihr Stadtteilforum von der Flensburger Politik?

Den Dialog zwischen Politik und Forum zu intensivieren, wäre eine gute Idee für 2017. Es gibt vereinzelte Schnittstellen, bisher erfolgt die Vernetzung aber eher sporadisch. Das ist für uns noch kein Problem, eher vielleicht für die Flensburger Politik. Daher stellt sich auch die Frage, was wir für die Politik tun können, etwa als Entscheidungshilfe. Außerdem bieten die Foren einen guten Einstieg in das bürgerschaftliche Engagement. Bei uns wirken Menschen mit, die vielleicht auch für die politische Arbeit gut geeignet sind, sich aber vor allzu restriktiven Parteibüchern scheuen oder den Konsens dem Ellbogen vorziehen.

Welches Thema in Ihrem Stadtteil hätte mehr Aufmerksamkeit verdient?

Es gibt viele, vor allem kleinteilige Themen im Stadtteil, die mehr Aufmerksamkeit verdient hätten, die auch uns möglicherweise entgehen. Andere Stadtteilforen haben dazu Umfragen durchgeführt und so wichtige Erkenntnisse gewonnen. Das können wir uns für das laufende Jahr auch gut vorstellen. Grundsätzlich haben wir es ja in der Hand, an der ein oder anderen Stelle für mehr Beachtung zu sorgen.

