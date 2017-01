Neue Oberbürgermeisterin in Flensburg : Vereidigung im Rat als Familien-Event

vergrößern 1 von 3 Foto: dewanger (2) 1 von 3

Wer live im Ratssaal dabei sein wollte, wie Flensburgs erste Oberbürgermeisterin vereidigt wird, musste früh gewesen sein. Nicolas Jähring etwa, einer der Aktivsten der Bahnhofsflüchtlingshilfe, hatte für sich und seine Kinder im November Plätze gesichert. Natürlich war auch Simone Langes Ehemann Thomas mit beiden Töchtern dabei – und die Eltern und der Bruder aus Thüringen hatten sich samt einer Torte mit dem Flensburger Stadtwappen auf den Weg gemacht. Da das Interesse am Amtseid der Oberbürgermeisterin so groß war, gab es sogar Public Viewing im Europa-Raum. Begleitet von vielen guten Wünschen ist die 40-Jährige im Rat von Stadtpräsidentin Swetlana Krätzschmar vereidigt worden.

Die 40-jährige frühere Flensburger SPD-Landtagsabgeordnete Simone Lange gewann die Oberbürgermeisterwahl am 5. Juni im ersten Wahlgang. Unterstützt von CDU, SPD und Grünen holte Lange 51,4 Prozent. Amtsinhaber Simon Faber (SSW) erreichte lediglich 22,8 Prozent, FDP-Fraktionschef Kay Richert 17,6 Prozent und der parteilose Optiker Jens Drews 8,3 Prozent.

Allein die Zahl der Geschenke-Überbringer bis hin zur Vertreterin der Moscheegemeinde lässt ahnen, wie groß die Hoffnungen und Erwartungen sind. „Dass sie übers Wasser gehen kann, ist noch das Geringste, das erwartet wird“, sagt einer ihrer Wegbegleiter. Er ist sich sicher: „Der Stil wird ein anderer.“

Sie sei aufgeregter als gedacht, gestand Simone Lange. Sie habe Respekt vor dem Amt, aber bestimmt keine Angst, und sie wisse, dass sie mit riesigem Vertrauensvorschuss starte. „Ich werde mich mit aller Kraft dafür einsetzen, diese Erwartungen zu erfüllen.“

Ihre Familie nannte sie ihren wichtigsten Ratgeber: „Die Liebe meiner Familie, die Unterstützung meiner politischen Freunde und der Zuspruch ungezählter Flensburger geben mir die Kraft, die ich einsetzen werde, um mit ihnen gemeinsam für diese großartige Stadt und ihre Menschen zu wirken“, sagt sie. Es sei wunderbar, dass diese Förde, die sie 1999 erstmals besuchte, heute schönste Förde der Welt genannt wird.

Aus der Erfahrung von 2015, als viele Flensburger in der Flüchtlingskrise anpackten, erklärte sie: „Wir wissen, was wir können.“ Jede und jeden, der bereit sei, sich einzubringen, lade sie persönlich ein. Wer aber nicht zu respektvollem Umgang bereit sei, dem sage sie deutlich: „In Flensburg dulden wir weder Hass noch Hetze, weder Rassismus noch Diskriminierung und schon gar nicht Anfeindungen und Übergriffe.“

Dass Flensburg heute Herz einer Region sei, die sich wie selbstverständlich über die Staatsgrenze hinaus erstreckt, sei nicht zuletzt Verdienst des scheidenden Oberbürgermeisters Faber.

Lange tritt am Montag als erste Frau dieses Amt an – Flensburgs jüngste Bürgermeisterin ist sie nicht. Wilhelm Toosbüy war 37 Jahre, als er 1868 Chef im Rathaus wurde. Er blieb 30 Jahre – und in seiner Amtszeit verdoppelte sich Flensburgs Einwohnerzahl. Nachfolger Hermann Bendix Todsen leitete die Geschicke der Stadt schon mit 34 Jahren – und blieb 32 Jahre im Amt.

von Carlo Jolly

erstellt am 13.Jan.2017 | 11:30 Uhr