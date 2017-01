Freienwill : Unvergesslicher Zumba-Abend mit Michael Thomas

1 von 1 Foto: Werner 1 von 1

Freienwill | Ist er es wirklich? Er ist es! Applaus und Begeisterungsrufe begleiten Michael Thomas bei seinem Gang in die Turnhalle der Schule in Freienwill. Ein internationaler Tanz-Star, ein Vater des Zumba, dessen Latino-Rhythmen mittlerweile Millionen Tänzer weltweit begeistern. An sich tanzt der Zumba-Meister vor und mit großem Publikum – meist mehrere Tausend Fitnesstänzer. „Meine Freunde haben mich gefragt, was willst du in diesem kleinen Ort bei Flensburg. Ich habe geantwortet, dass ich weiß, dass dort besonders tanzbegeisterte Menschen leben.“ Das weiß der Australier von einigen Großveranstaltungen im südlichen Dänemark. Dort gibt er auch Kurse für Zumba-Instruktoren, eine von ihnen ist eine gute Freundin von Michael – und auch von Claudia Christiansen, die ihre Zumba-Gruppe immer montags gegen 20 Uhr nach Freienwill zum Abtanzen einlädt. Nur 30 Karten konnte Claudia Christiansen für einen Abend mit einem Überraschungsgast in der kleinen Halle verkaufen. Die fast private Tanzstunde mit Michael Thomas geriet für alle zum Ereignis. „Ich liebe es, mit kleinen Gruppen zu tanzen. Da stehe ich nicht weit weg auf der Bühne, da bin ich mittendrin“, sagt Thomas. Und der 46-Jährige zeigt weder bei Salsa, Merengue oder Hiphop Berührungsängste, fasst Hände, greift an die Schultern und nimmt in die Arme. Nach der „Zumba-Class“ stand er bereit für Fotos – als Erinnerung an einen unvergesslichen Tanzabend.

von Anja Werner

erstellt am 25.Jan.2017 | 15:51 Uhr

