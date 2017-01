Sieverstedt : Unbekannte sägen junge Linden ab

1 von 1 Foto: aob 1 von 1

Zwei von drei im Herbst 2015 an der Süderstraße in Süderschmedeby gepflanzte junge Linden haben Unbekannte abgesägt. „Ich kann nicht begreifen, wie jemand so etwas machen kann“, sagt Sieverstedts Bürgermeister Finn Petersen. Die Kokosseile, mit denen die Bäume an Stützpfählen befestigt waren, sind abgerissen worden, ebenso die Spitze eines der Bäume. Der Rest des abgesägten Stammes lässt vermuten, dass der Baumfrevler mit ziemlicher Raserei zu Werke gegangen ist, denn der Stamm wurde offenbar nur zum Teil durchgesägt und der Rest dann regelrecht abgerissen. „Dieser Baumfrevel schadet der ganzen Gemeinde. Die Bäume und das Anpflanzen hat pro Baum 400 Euro gekostet“, sagt er. Die Linden sollten als Ersatz für die großen alten Kastanien dienen, die von Miniermotten befallen und damit dem Untergang geweiht sind. „Wir haben Anzeige gegen unbekannt erstattet“, sagt Petersen. Er bittet die Einwohner um Hinweise unter Telefon 0172-783 15 52.



