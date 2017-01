Wees : Trotz Todesfalls: Neujahrskonzert begeistert

1 von 1 Foto: haufschild 1 von 1

Alles war anders auf dem Neujahrskonzert von „Wees Kulturell“. Wenige Tage zuvor war der „Macher“ der Veranstaltung, Hartmut Simonsen, „nach kurzer schwerer Krankheit friedlich eingeschlafen“, so Bürgermeister Michael Eichhorn in seiner Ansprache. Aus gegebenem Anlass verzichtete er auf neujahrsübliche Aus- und Rückblicke der Gemeinde, hielt stattdessen eine Laudatio auf den Verstorbenen.

Gemeinsam mit seiner Frau Ilse habe er seit 20 Jahren das kulturelle Leben von Wees geprägt. Er sei froh, dass er Hartmut noch vor Kurzem zum Ehrenbürger ernennen konnte. Er bat die 120 versammelten Gäste in der Gaststätte Thessaloniki sich für einen Augenblick der Andacht zu erheben. Dann ging es weiter wie gewohnt, denn „Hartmut wollte, dass dieses Konzert heute stattfindet“, so Eichhorn. Als Bürgermeister hoffe er sehr, dass die Veranstaltungsreihe weitergeführt werde. Wie und mit wem – darüber sei es noch zu früh zu spekulieren.

Die folgenden musikalischen und komödiantischen Darbietungen machten der Arbeit des Verstorbenen alle Ehre. Die Gruppe „Dans ma rue“ bot ausdrucksstarke Chansons, gefühlvolle deutsche Schlager und etwas Jazz. Gesa Thomsen, Gesanglehrerin aus Treia, gründete die Band vor drei Jahren. Sie ließ sich von Zaz, dem jungen Star des französischen Chansons, inspirieren. Von Zaz stammten auch die meisten Lieder wie „Les passants“, „J’aime à nouveau“ oder „Dans ma rue“– dem Lied, das der Band den Namen gab. Es handelt von einem kranken Mädchen, das von seinem Fenster aus das Geschehen auf der Straße beobachtet. Wo das Liedgut es hergab, brachte die sechsköpfige Band mit Gitarrist Thomas Wald, Schlagzeuger Jens Marquardsen, Bassist Hayo Tegge und Keyboarder Uwe Jensen viel Schwung in den Saal. Gesa Thomsen reüssierte neben der französischen Chansonnière („eigentlich hatte ich nur Schul-Französisch“) auch als Amy Winehouse („Back to Black“). Ihre Schülerin, die 20–jährige Ayleen Bilet, hatte ihre großen Momente mit Stücken von Yvonne Catterfeld und Sarah Connor. Eigene Stücke gab es nicht, „aber wir spielen viele unbekannte Lieder“, sagte Uwe Jensen. Die Band probt alle drei Wochen und hat Auftritte in der Alten Post und in der Walzenmühle in Flensburg. „Sonst spielen wir gerne auf dem Land. Wir sind ja alle vom Land.“

Ein besonderer Höhepunkt auf dem Weeser Neujahrskonzert war wieder der Auftritt der Schwestern Anke Matthiesen und Dagmar Nielsen als Petuhtanten. Zum großen Spaß ihrer Zuhörer zogen sie über das Dorfleben her: Dorffest 2016 mit einem Prozent Beteiligung, wie die Weeser die Geflügel-Pest abwetterten oder die Vorzüge der Frisur des Weeser Bürgermeisters gegenüber der gelben Tolle von Donald Trump waren dabei einige Lacher wert.