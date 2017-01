Aktion fürs Hospiz : Trikots von Vranjes & Co. für einen guten Zweck

1 von 1 Foto: Dommasch 1 von 1

Tschüss, Tom Tom! Thomas van Zoest verlässt zum Ende des Monats mit seinem „Apfelsinchen“ die Holmpassage. Damit ist der Gastronomiebereich im Erdgeschoss bis auf Schlachter Jepsen verwaist. „Auch für mich war der Betrieb zum Schluss nicht mehr rentabel“, sagt van Zoest, der in der Passage 14 Jahre lang residierte.

Sein Weg führt ihn nun in die Ostseeschule – dort wird er für die Schulverpflegung sorgen, die 280 Kinder in Anspruch nehmen. „Das ist eine Aufgabe, die mich sehr reizt, ich freu mich riesig darauf“, sagt der Feinschmecker. Er will nicht nur für die Schüler, sondern auch mit ihnen kochen: Viel Bio und regionale Produkte stehen auf dem Speiseplan.

Damit der Abschied nicht sang- und klanglos verläuft, hat der 49-Jährige, der seinen Catering-Service weiter betreiben wird, ein Geschenk parat, von dem der ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst profitieren soll. Heute verkauft der Handball-begeisterte Wirt Original-Trikots von Top-Spielern – auf Wunsch auch ungewaschen, zum Teil handsigniert oder mit einer Widmung versehen. Das Weltauswahl-Trikot von SG-Coach Ljubomir Vranjes, mit dem er in New York auflief, ist dabei, das von Nationalspieler Uwe Gensheimer, dem Abwehrrecken Finn Lemke und internationalen Stars wie Viktor Szilagy oder Tamás Mocsai. Insgesamt 50 Exemplare stehen zur Disposition, die er im Laufe der Jahre gesammelt hat – insbesondere unter Bundesliga-Mannschaften, für die er das Catering übernommen hat. Der Erlös geht zusammen mit den Einnahmen aus einem Benefiz-Turnier des TSV Hürup an das Hospiz.

Trotz aller Widrigkeiten geht Thomas van Zoest auch mit einem weinenden Auge aus der Passage. „Ich hatte immer sehr angenehme und rücksichtsvolle Gäste“, sagt er. „Ohne sie hätte ich das nicht durchstehen können.“

Info: Telefon 01741551616



von gudo

erstellt am 26.Jan.2017 | 18:24 Uhr