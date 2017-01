Geretteter Säugling in Steinbergkirche : Tobias de Haan: Der Retter aus der zweiten Reihe

1 von 1 Foto: Jens Kalaene 1 von 1

Harrislee | Am Dienstagabend rettete der Steinbergkircher Polizist Matthias Thye den erst wenige Tage alten Säugling einer irakischen Flüchtlingsfamilie. Tobias de Haan war telefonisch mit dabei. Der Mitarbeiter der Rettungsleitstelle in Harrislee unterstützte den Polizisten bei den Wiederbelebungsmaßnahmen, bis der Rettungssanitäter eintraf. Obwohl der 23-Jährige jeden Tag mit Notrufen zu tun hat, war die Reanimation eines kleinen Säuglings auch für ihn eine nicht alltägliche Situation. „Das kommt zum Glück nicht so häufig vor“, erzählt er. Die Reanimation unterscheide sich von der der Erwachsenen. „Man beatmet das Baby zunächst fünfmal, bevor man mit einer Herzdruckmassage beginnt“, weiß Tobias de Haan.

Dass der Disponent Ersthelfer unterstützen muss, gehöre dagegen zum Berufsalltag. „Wir haben oft aufgeregte Anrufer am Apparat“, sagt der 23-Jährige. Auch am Dienstag sei das so gewesen. „Es ging eindeutig um einen akuten Notfall. Das konnte ich am Ton des Anrufers erkennen.“ Doch das war es dann auch schon. Tobias de Haan habe zwar versucht, den aufgeregten Vater auf Englisch anzusprechen – ohne Erfolg. „Auch mit einigen arabischen Wortbrocken, die ich mal aufgeschnappt hab’, kam ich nicht weiter. Die Sprachbarriere war ein echtes Problem“, sagt er. Er konnte weder feststellen, woher der Anruf kam, noch welche Art von Notfall vorlag. „Und dann plötzlich hatte ich Herrn Thye am Telefon“, erinnert er sich.

Dass der Vater während des Gesprächs aufgeregt das Haus verlassen hatte, hatte der Disponent nicht mitbekommen. „Von da an lief alles sehr gut. Der Polizist ließ sich gut von mir führen und hat alle Anweisungen perfekt befolgt. Das war richtig gute Teamarbeit“, erzählt de Haan. Der Beginn aller Notrufe sei dabei ähnlich. Die Anleitung von Ersthelfern am Telefon folge zunächst einem festgelegten Schema. „Wir haben bestimmte Dinge, die wir abfragen, damit wir zum Beispiel gleichzeitig den Rettungswagen losschicken können.“ Innerhalb von 90 Sekunden soll die Hilfe unterwegs sein. Ist das einmal geschehen, komme es darauf an, das Telefonat in die gewünschte Richtung zu führen. „Jeder Anruf entwickelt sich anders. Ich muss einen Draht zu dem Menschen am anderen Ende bekommen und konkrete Handlungsanweisungen geben.“ Das Wichtigste sei, Ruhe auszustrahlen. Der Ersthelfer müsse in erster Linie das Gefühl haben, dass er nicht allein mit der oft belastenden Situation ist.

In besonders schwierigen Fällen bleibt der Disponent bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes am Telefon. Auch in Steinbergkirche war das der Fall. Nachdem das Baby ins Krankenhaus eingeliefert wurde, hat Tobias de Haan sich sogar noch nach dem Zustand des Kindes erkundigt. „Am Ende des Tages sind wir doch auch nur Menschen und freuen uns über jedes gerettete Leben“, sagt er.

von Birthe Herbst-Gehrking

erstellt am 12.Jan.2017 | 18:44 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen