Nieby : Tattoos stechen in luftiger Höhe

vergrößern 1 von 3 Foto: ludwig (2) 1 von 3





„Bist du aufgeregt?“ Sina Lehwalder schüttelt den Kopf. Sie sitzt auf einem Hocker im Laternenraum des Leuchtturms Falshöft und schaut auf die Ostsee. Die Sicht ist schlecht, es ist grau und neblig. Trotzdem genießt die 29-Jährige den Ausblick. Sie ist aber nicht wegen des Panoramas die 86 Stufen hochgestiegen. Die Mitarbeiterin des Tattoo-Studios „Black Pearl“, das seinen Sitz in Husby hat, wird im Leuchtfeuer tätowiert. Auf den linken Oberarm wird ihr Kollege Nori Abassi ihr genau den rot-weißen Leuchtturm stechen, auf dem sie sich gerade befindet.

Das Motiv hat Abassi bereits mit Kugelschreiber auf dem Arm skizziert und er muss nur noch die Farben vorbereiten. Dann geht es los. Er nimmt seine Maschine in die Hand und sticht mit einer dünnen Nadel die erste Linie. Dabei wird er gefilmt. „Wir drehen ein Video für Youtube“, erklärt der 40-Jährige den Sinn der Aktion. Tattoo-Videos, die man sich im Internet ansehen kann, würden viele produzieren. Die Mitarbeiter vom „Black Pearl“-Studio haben deshalb überlegt, was sie videomäßig machen können, um sich von der Masse abzusetzen. „Dann kam uns die Schnapsidee, einmal woanders jemanden zu tätowieren“, sagt Nori Abassi. Außerhalb des Studios. Er habe sich nach geeigneten Orten in der Region umgesehen und viel telefoniert, erinnert er sich. Die Idee nach dem Motto „aus der Region für die Region“ habe guten Anklang gefunden. Nicht nur auf dem Leuchtturm in der Geltinger Bucht filmen sie in diesen Tagen einen Tätowier-Prozess. Sina Lehwalders Schwester Leonie, die Studiomanagerin, ließ sich an der Nordsee ein Windrad stechen – natürlich auf einer 90 Meter hohen Anlage. Und in Glücksburg wollte ein Feuerwehrmann auf einer Drehleiter tätowiert werden. Bilder und Videos von den Aktionen sind bereits auf der Facebook-Seite von „Black Pearl Tattoo“ zu sehen.

„Tut es weh?“, fragt Nori Abassi, während er weitere Striche auf Sina Lehwalders Oberarm zeichnet. „Nein“, antwortet Lehwalder. Sie sei das schon gewohnt, schließlich habe sie mehrere Tattoos auf den Armen und Beinen. „Da ist alles voll“, verrät sie und lacht. Einen Leuchtturm habe sie aber noch nicht. Als Nori Abassi sie gefragt hat, ob er sie auf dem Leuchtfeuer tätowieren darf, habe sie zugestimmt.

Das „Grundgerüst“ des Leuchtturms ist fertig. Nun fehlt nur noch die rote Farbe. Die trägt Nori Abassi mit einer anderen Maschine auf, deren Stechmodul ein bisschen an einen flachen, breiten Schraubenzieher erinnert. Immer wieder wischt er mit einem Papiertuch die überflüssige Farbe ab. Zum Schluss wird der Leuchtturm auf der Haut mit ein paar Schattierungen noch etwas hübsch gemacht. Nach knapp einer Stunde ist das Werk fertig – und Sina Lehwalder blickt stolz auf ihr neues Tattoo. Ob sie zufrieden ist? „Es ist ein Oldschool-Motiv“, sagt sie und lacht.

Leonie Lehwalder ist ebenfalls mit der Auswahl ihres neuen Tattoos zufrieden. „Windräder gehören zur Küste“, sagt sie. Das sei eben typisch Norddeutsch. Die gebürtige Flensburgerin, die in Handewitt zu Hause ist, erzählt, dass man die Erfahrung auf einer Windkraftanlage einmal gemacht haben müsse. Das sei schon etwas Besonderes.

Das nächste Ziel der Tattoo-Crew ist Flensburg. Dort werden sie heute auf der „Ryvar“ den roten Traditionssegler stechen. Auch auf der Kieler Woche im Juni werden sie vor Ort sein. Dann geht es wieder in luftige Höhen – mit einem Heißluftballon.

von Tina Ludwig

erstellt am 27.Jan.2017 | 18:02 Uhr