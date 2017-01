Campus Flensburg : Student übersetzt Enthüllungsbuch

1 von 1 Foto: Grahl 1 von 1

Flensburg | Sérgio Daniel Bitelo überträgt derzeit das Buch „Caso Varig“ ins Deutsche. Es handelt vom Niedergang der ehemals größten Fluggesellschaft Südamerikas – für Bitelo ist es auch eine Reise in die eigene Vergangenheit.

Wenn Sérgio Daniel Bitelo von der Fluglinie Varig erzählt, dann ist seine Stimme ein wenig brüchig. „Ich habe Varig viel zu verdanken“, sagt Bitelo. Vor 18 Jahren kam er mit seiner Mutter nach Flensburg. Heute studiert der 31-jährige Bitelo Wirtschaftswissenschaften an der Europa-Universität Flensburg (EUF). Neben seiner Bachelorarbeit schreibt er derzeit an einem weiteren Text – der Übersetzung des brasilianische Enthüllungsbuches „Caso Varig“, der Fall Varig.

Die ehemals größte südamerikanische Fluglinie existiert heute nur noch auf dem Papier. Der Autor des Buches, Marcelo Duarte Lins, flog selbst bei Varig und war ebenfalls Direktor für Rechnungswesen und Finanzen des Unternehmens. Im Buch schildert Lins diese Arbeit, schreibt von zunehmend auftretenden Ungereimtheiten und zieht Verbindungen zu den Korruptionsskandalen um die ehemaligen brasilianischen Präsidenten da Silva und Rousseff. „Das Buch ist eine Geschichte Brasiliens“, sagt der Übersetzer Bitelo dazu – seine eigene ist ebenso damit verknüpft. Bitelos Vater arbeitete bis zum Konkurs als Flugingenieur bei Varig.

Als Kind habe er seinen Vater oft begleitet und war mit im Cockpit. „Das färbt ab“, so Bitelo. Nach etlichen Flugstunden auf Segel- und Motorflugzeugen habe er 1999 die Privatpilotenlizenz erworben, nach dem Schulabschluss plante er eine Pilotenkarriere bei Varig. Im Jahr seines Abiturs war klar, dass ihm dieser Weg nicht mehr offensteht – denn der Flugkonzern befand sich in Auflösung.

Bitelo schrieb sich an der Europa-Universität in Flensburg ein und arbeitete als Deutsch-Portugiesisch-Übersetzer für ein Marketingunternehmen. Im vorigen Jahr machte ihn sein Vater auf Lins Enthüllungsbuch aufmerksam, über Facebook kam der Flensburger mit dem Autoren in Kontakt. Seitdem plane man unter dem Arbeitstitel „Der Fall Varig“ gemeinsam die Veröffentlichung in Deutschland.

Sérgio Daniel Bitelo verbindet mit der Übersetzung und Veröffentlichung des Buchs auch das Streben nach Gerechtigkeit. So gehe es um die Rentenbezüge von 1300 Mitarbeitern, die unterschlagen worden seien. „Der Fall Varig ist ein offener Fall, und wir wollen an dessen Aufklärung mitarbeiten“, erklärt Bitelo.

Unterstützt wird er in seiner Arbeit von der Germanistikstudentin Lisa von der Ahe. Bevor die 24-Jährige an die EUF wechselte, studierte sie Jura an der Christian-Albrechts-Universität in Kiel. Das dabei erworbene Wissen komme ihr wegen des rechtlichen und politischen Zündstoffs des Buchs nun gelegen.

Mittlerweile sei ein Viertel des Buchs übersetzt. Ende Januar werde sich Sérgio Daniel Bitelo mit dem Autor der Buchvorlage in Brasilien treffen, um die letzten rechtlichen Voraussetzungen für eine Veröffentlichung im deutschen Sprachraum zu klären. Danach plane er das Projekt bei Verlagen vorzustellen.

