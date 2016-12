St. Nikolai: Balance-Akt im Kirchenschiff

1 von 1 Foto: marcus Dewanger 1 von 1

Im Krippenspiel in St. Nikolai am Heiligen Abend heute um 15 Uhr schweben in St. Nikolai die Engel buchstäblich aus dem Himmel herab in der Inszenierung von Stadtpastor Johannes Ahrens mit den Konfirmanden der Stadtkirche – begleitet von den Engelsstimmen des Kinderchors. Unser Bild zeigt die 13-jährige Marie Budde bei der gestrigen Generalprobe des Balance-Aktes. Um 17 Uhr ist es der Jugendchor an St. Nikolai, der himmlische Klänge zur Festgemeinde bringt. Die Predigt hält Pastor Thomas Bornemann. Um 23 Uhr füllt der St. Nikolaichor mit seinen Stimmen den Kirchenraum; Prediger ist Diakoniepastor Thomas Nolte.

von Joachim Pohl

erstellt am 24.Dez.2016 | 11:10 Uhr