Traditionsschiffahrt in Flensburg : Spannung auf der „Alex“: In neun Tagen wird angeheizt

Noch gehört die „Alexandra“ den Handwerkern: Sie sind in der Husumer Werft damit beschäftigt, das kleine Kartenhaus wieder aufzubauen, das für den Austausch des Kessels abgebaut werden musste. Das wertvolle alte Holz erfordert einen sorgfältigen Umgang. Auch ein anderer wichtiger Bestandteil der Schiffs-Silhouette ist wiederhergestellt: Die „alte Dame“ hat ihren Schornstein wieder. Der stand an der Stelle des Decks, die für den Austausch des Kessels geöffnet werden musste.

Und weil an Flensburgs schwimmendem Wahrzeichen lieber in Ruhe und mit Sorgfalt gearbeitet werden soll, ist auch der Termin für die Rückkehr des Schiffes noch einmal verschoben worden. Ursprünglich sollte die „Alexandra“ am vergangenen Wochenende nach Hause kommen. Jetzt ist allerdings wieder Eigenarbeit für die Dampfer-Crew vorgesehen. Im kleinen Kartenhaus muss die technische Ausstattung montiert und mit elektrischen Anschlüssen versehen werden.

Sind die Arbeiten erledigt, kommt am Mittwoch, 1. Februar, der spannende Moment. Der neue Kessel des Schiffes, gebaut von den Spezialisten von Wulff & Umag, wird zum ersten Mal angeheizt. Schickt er dann den Dampf in die Zylinder der Dampfmaschine, kann der Verein zufrieden vermelden: „Operation gelungen, Patient wohlauf.“ Chefkapitän Günter Herrmann: Reibungsloser Verlauf im Maschinenraum und gutes Wetter vorausgesetzt, wird der Dampfer Husum wieder verlassen und Kurs auf Brunsbüttel nehmen. Nach einer Übernachtung dort im Hafen schließt sich die Passage durch den Nord-Ostsee-Kanal an. Die Rückkehr nach Flensburg ist für Sonntag, 5. Februar, vorgesehen.





erstellt am 23.Jan.2017

