Günstiger Strom : Sörup will ein eigenes Gemeindewerk

Viele Gemeinden in der Region müssen ab 2018 neue Strom-Lieferverträge abschließen. Um den günstigsten Anbieter zu finden, gibt es die Möglichkeit, an einer zentralen Stromausschreibung teilzunehmen. Sörups Gemeindevertreter wollen diesen Weg nicht mitgehen, sie setzen auf eigene Strukturen.

Ihr Ziel ist es, analog zu den Stadtwerken ein Gemeindewerk zu schaffen. In der Dezembersitzung der Gemeindevertretung wurde über das Gemeindewerk bereits ausführlich informiert. Der Vorteil besteht in der Möglichkeit, den Strom der örtlichen Windkraft- und Biogaserzeuger durch das Gemeindewerk direkt einzukaufen. Während Karl Hansen (SPD) Bedenken äußerte, weil die Gemeinde in die teure Grundversorgung rutschen würde, wenn das Gemeindewerk nicht bis Ende 2017 steht, schloss Hans-Peter Berthold (FWS) dieses Risiko aus, da genügend Stromlieferanten zur Verfügung stehen würden. Für Matz Matzen (CDU) war klar: „Wir wollen uns nicht an der Stromausschreibung beteiligen, sondern das Thema Gemeindewerk vertiefen.“ Bei der Abstimmung lehnten die Gemeindevertreter die Teilnahme an einer Stromausschreibung einstimmig ab.

Ausführlich wurden die Lokalpolitiker über die Ansiedlung einer Verpackungsfirma im Bereich Bahnhofstraße / Steruper Chaussee informiert. Die Firma Verpackungskönig will in diesem Bereich neue Produktions- und Lagerhallen errichten, da der derzeitige Standort in Sörup zu klein ist.

Ein Anbieter von Tierfutter erhält durch den Beschluss der Gemeindevertretung rechtliche Sicherheit, in dem bereits von ihm genutzten Gebäude an der Tarper Straße / Ecke Bismarckstraße mit Tiernahrung zu handeln sowie Dienstleistungen für Tier und Tierhalter anzubieten.

Ein weiterer Schritt in die Zukunft waren die Beschlüsse zur Breitbandversorgung. In einem öffentlich-rechtlichen Vertrag wird die Einrichtung eines Breitband-Zweckverbandes im Amt Mittelangeln geregelt. Vertreter der Gemeinde Sörup werden neben Bürgermeister Dieter Stoltmann die Gemeindevertreter Dirk Christiansen (CDU) und Bernd Christiansen (SPD) sein. Dem Zweckverband gehören je drei Mitglieder aus den Gemeinden Mittelangeln und Sörup sowie ein Vertreter aus Schnarup-Thumby an.



von Tina Ludwig

erstellt am 12.Jan.2017 | 10:15 Uhr

