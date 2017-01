Simon Fabers Nachfolgerin : Simone Lange als neue Flensburger Oberbürgermeisterin vereidigt

1 von 1 Foto: Dewanger 1 von 1

Flensburg | Die SPD-Politikerin Simone Lange ist am Donnerstag zur neuen Oberbürgermeisterin Flensburgs vereidigt worden. „Es war ein besonderer Tag, wenn man die Urkunde überreicht bekommt und es war auch ein Familientag“, sagte die 40-Jährige im Anschluss an die Ratssitzung. Verwandte aus Thüringen seien extra angereist.

Mit Übernahme der Amtsgeschäfte am Sonntag (15. Januar) wolle sie zunächst die Verwaltungsmitarbeiter kennenlernen und sich der Bildungspolitik in Schleswig-Holsteins drittgrößter Stadt widmen.

Angesichts des geplanten Baus mehrerer Grundschulen müsse an ein Schulzentrum gedacht werden, sagte Lange. Auch die im Herbst von der Ratsversammlung beschlossene Qualitätsoffensive in städtischen Kindertagesstätten will die gelernte Kriminalbeamtin und bisherige Landtagsabgeordnete voranbringen: „Wir suchen 120 Erzieher, das ist nicht einfach.“

Lange hatte sich bei der Oberbürgermeisterwahl Anfang Juni gegen Amtsinhaber Simon Faber (SSW) durchsetzen können. Sie war von einem breiten Bündnis aus SPD, CDU und Grünen unterstützt worden und übernimmt nun als erste Frau den Chefsessel in Flensburg.

