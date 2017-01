Bilanz des Flensburger Oberbürgermeisters : „Simon Faber war kein Meister der Bürger“

1 von 1 Foto: kim schmidt 1 von 1

Am Freitag endet die sechsjährige Amtszeit von Simon Faber. Anstelle eines Abschluss-Interviews, das der scheidende Verwaltungschef ablehnte, hat das Tageblatt Wegbegleiter und Beobachter aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Gesellschaft um ein Bilanz-Statement gebeten

Die Fragen: 1. Wie fällt aus Ihrer professionellen Perspektive die Bilanz der Amtszeit von Oberbürgermeister Simon Faber aus? 2. Womit wird er für Sie vor allem in Erinnerung bleiben?

Licht und Schatten

1. Die Bilanz der Amtszeit von OB Faber hat aus meiner Sicht Licht und Schatten. Sehr positiv bewerte ich, dass es in den vergangenen sechs Jahren erfolgreich gelungen ist, Flensburg als Zentrum der deutsch-dänischen Region zu positionieren. Diese Entwicklung weg von der gefühlten Randlage ist schon vor Fabers Amtsantritt eingeleitet worden, zum Beispiel mit zweisprachigen Orts- und Begrüßungsschildern sowie der Rückholung des Idstedt-Löwen. Faber hat sie konsequent weiter geführt. Die von ihm entwickelte Karte mit den Umrissen Deutschlands und Dänemarks und der Kennzeichnung Flensburgs „mittendrin“ gefällt mir als Symbol für diese Entwicklung sehr gut.

Als Schattenseite sehe ich das wenig glückliche Agieren gegenüber den Nachbarkommunen. Durch öffentlich geäußerte Eingemeindungswünsche ist Vertrauen zerstört worden, das zuvor in jahrelanger Arbeit aufgebaut worden war. Eine vernünftige Entwicklung der Region – bei Wohnraum, bei der Ansiedlung von Gewerbebetrieben, bei der Kultur oder bei Transport und Verkehr – werden wir nur gemeinschaftlich hinbekommen. In den letzten Jahren hat hier aber vorwiegend Stillstand geherrscht.

2. Damit, dass er bei notwendigen Entscheidungen standhaft geblieben ist. Das betrifft nicht nur die Durchsetzung des Rechts gegen Grundstücksbesetzer, sondern zum Beispiel auch die Beendigung des unsinnigen ÖPP-Projekts im Campusbad und die konsequente Umsetzung der Siedlungsentwicklung – in Tarup-Südost sogar gegen Stimmen aus „seinem“ SSW.

Dr. Frank Markus Döring, Vorsitzender der CDU-Ratsfraktion

Bunte Socken



1. Aus Sicht der Stadt Glücksburg gibt es insbesondere in folgenden Bereichen Berührungspunkte mit der Stadt Flensburg: Stadt-Umland-Kooperation, Verwaltungskooperation Stadt Flensburg / Stadt Glücksburg, gemeinsames Gewerbegebiet in Wees, Tourismusagentur Flensburger Förde. Ohne ins Detail gehen zu wollen, muss ich für alle vier Punkte feststellen, dass teilweise verbrannte Erde hinterlassen wurde bzw. eine Kommunikation auf Augenhöhe nicht erfolgt ist.

2. Herr Faber wird für mich vor allem durch seine ruhige, sachliche und besonnene Art und seine bunten Socken in Erinnerung bleiben.

Kristina Franke, Bürgermeisterin von Glücksburg





Dialog befördert



Dass Simon Faber deutsch-dänisch denkt, hat unserer Stadt besondere Impulse gegeben und den grenzüberschreitenden Dialog zwischen deutschen und dänischen Unternehmern befördert. Von seiner Nachfolgerin wünschen wir uns ein offenes Ohr für die Belange der Wirtschaft und einen konstruktiven Dialog mit den Unternehmen vor Ort.

Udo Hansen Hauptgeschäftsführer Handwerkskammer Flensburg und Björn Ipsen Hauptgeschäftsführer IHK Flensburg





Zu wenig präsent



Simon Faber wird mir als angenehmer, kultivierter und interessierter Gesprächspartner in Erinnerung bleiben. Als Seiteneinsteiger hatte er es von Beginn an nicht leicht, er versuchte dennoch eine eigene Strategie für Flensburg zu entwickeln und es den verschiedenen Interessen recht zu machen. Die Wirtschaftslotsin in der Verwaltung hat er sehr gut aufgestellt. Die intensive Zusammenarbeit mit den Partnern auf der dänischen Seite war sicherlich richtig und gut. Flensburg hat sich in seiner Zeit ohne Zweifel weiter entwickelt. Wie groß sein Anteil daran ist, weiß ich allerdings nicht. Leider war er in der öffentlichen Wahrnehmung zu wenig präsent, kein Meister der Bürger, der von sich aus auf Leute und Unternehmen zugeht und es versteht, die lokalen Medien für sich zu gewinnen. Negativ ist auch das belastete Verhältnis zu den Umlandgemeinden zu bewerten. So blieb er ein Fremder im Amt, der es mit der Politik und den Verwaltungsgranden bis zuletzt schwer hatte.





Dr. Fabian Geyer, Geschäftsführer Arbeitgeberverband Flensburg - Schleswig - Eckernförde

Flensburg ist aufgeblüht



1. Meine Bilanz als ehrenamtliche Politikerin fällt positiv aus. Der Oberbürgermeister hat Projekte weiterentwickelt (z. B. Neuorientierung der Neustadt, Neustrukturierung Landestheater), Angefangenes abgeschlossen (z.B. Hotelneubauten, Nospa, Stadtwerke) und Beschlüsse umgesetzt (z.B. Sportentwicklung, Haushaltskonsolidierung oder Kita-Ausbau). Der Oberbürgermeister hat dabei ausdauernd hinter den Kulissen verhandelt und so neue Strukturen angeschoben, z.B. bei der Wirtschaftsförderung und im Tourismusbereich sowie beim Grenzdreieck mit Apenrade und Sonderburg. Simon Faber hat Flensburg in die Mitte der Region gerückt; durch Gespräche auf Augenhöhe mit den dänischen Nachbarn und klaren Forderungen gegenüber den deutschen Nachbarkommunen. Flensburg hat davon wirtschaftlich profitiert und ist sehr aufgeblüht. Der Umgangston im Rathaus hat sich verbessert.

2. Simon Faber lässt die Antwort „Das haben wir immer so gemacht“ nicht gelten. Das war oft unbequem. Seine Skepsis und Neugier hat Flensburg aber gut getan. Simon Faber hat mit seiner klaren Strategie maßgeblich dazu beigetragen, dass Flensburg sich wieder zum wirtschaftlichen und kulturellen Kraftzentrum der gesamten deutsch-dänischen Region entwickelt.

Susanne Schäfer-Quäck, Vorsitzende der SSW-Ratsfraktion



Verhältnis belastet

Simon Faber hat rückschauend eine grenzüberschreitende Kommunikation innerhalb der Region Sønderjylland-Schleswig begünstigt. Aus der Harrisleer Perspektive wären andererseits vermehrt konstruktive Verhandlungsergebnisse wünschenswert gewesen, insbesondere beim Thema Stadt-Umland-Kooperation. Der mehr oder weniger deutlich ausgedrückte Eingemeindungswunsch hat das Verhältnis zur Nachbarstadt im Übrigen belastet. Auch wenn wir dienstlich gelegentlich unterschiedliche Meinungen vertraten, bleibt mir Simon Faber als Mensch mit seiner unaufgeregten, sachlichen und stets ehrlichen Art in guter Erinnerung. Ich wünsche ihm für seine Zukunft alles erdenklich Gute.



Martin Ellermann, Bürgermeister in Harrislee

Großes Engagement

1. Die Region Süddänemark hat das große Engagement Fabers in der deutsch-dänischen Zusammenarbeit sehr geschätzt. Das gilt sowohl im Hinblick auf die gute und enge Zusammenarbeit zwischen der Stadt und der Region Süddänemark als auch für den Start des neuen Interreg5A-Deutschland-Dänemark-Programms.

2. Simon Faber wird vor allem für seinen großen Beitrag zur deutsch-dänischen Zusammenarbeit in Erinnerung bleiben, wo besonders sein konstruktiver und lösungsorientierter Zugang zur Zusammenarbeit großen Wert gehabt hat.

Stephanie Lose, Vorsitzende der Region Süddänemark





Wo ist Faber?

1. Zu den ersten Amtshandlungen gehörte leider, dass ein – vom Vorgänger weise eingelagerter – Fachbereichsleiter nicht nur aus der Ablage gezogen, sondern auch noch sehr gestärkt wurde. Auch der unterirdische Umgang mit einer kompetenten und vielleicht deshalb ungeliebten Geschäftsführerin gehört nicht zu den Highlights eines Verwaltungschefs. Wo ist Faber? Wer ist Faber? – Fragen, die leider einen großen Teil seiner Amtszeit prägten. Positiv zu vermerken ist die Schaffung sowie die Besetzung des neuen Fachbereiches „Einwohnerservice und Willkommenskultur“.

2. Die gewaltsame Räumung der Harniskaispitze, die – auch im Nachhinein betrachtet – in keinem Verhältnis stand. Aus einem lebendigen, bunten Stück Flensburg (das nicht jedem gefallen, aber niemanden gestört hat) ist eine elende, öde Sandwüste geworden.

Gabi Ritter, Vorsitzende der Ratsfraktion Die Linke





Richtige Zeichen gesetzt

1. Dafür fehlt mir in der Gesamtheit der Blick in die unterschiedlichen Fachbereiche. Für die Jugendarbeit kann ich sagen, dass wir gut da stehen. Leider sind wir mit der Schlachthof-Erweiterung zum „Jugendpark für die ganze Familie“ trotz einstimmigen Beschlusses auf der Ebene der Stadtverwaltung nicht weiter gekommen. Im letzten Jahr hatten wir aufgrund unseres Engagements in der Flüchtlingshilfe dafür auch keine Kapazitäten. Da wir jetzt aber einen Förderbescheid vom Innenministerium über 30 000 Euro haben, sind wir guter Dinge, dass wir die Prozesse für die Erweiterung jetzt forcieren können.

2. Die Stadt hat das Bahnhofsprojekt während der angespannten Flüchtlingssituation laufen lassen, die Prozesse beobachtet und beraten. Das hat glücklicherweise gut funktioniert. Weiterhin hat die Stadt in sehr kurzer Zeit viele Unterkünfte geschaffen und meiner Meinung nach mit den bunten Containern auf der Exe das richtige Zeichen für eine bunte Stadt gesendet. Auch deshalb bedanke ich mich bei Simon Faber.

Dirk Dillmann, Sportpiraten

Mann der leisen Töne

1. Meine Bilanz bezieht sich in erster Linie auf die Bereiche Kultur und Europa. Beide waren Teil der politischen Agenda von OB Faber und zeugen zudem von einer konstruktiven Zusammenarbeit von Stadt und Land. Das kulturpolitische Engagement von Simon Faber – sein Know-how in Sachen Kultur, ist der Stadt unmittelbar zu Gute gekommen. Als Stichworte seien genannt die finanzielle Stärkung des Festivals Folk Baltica, die Weiterentwicklung der Phänomenta und ganz konkret, dass sich Simon Faber mit Erfolg für ein deutlicheres Engagement des Schleswig-Holstein Musikfestivals in Flensburg stark gemacht hat. Kulturpolitisch rechne ich ihm hoch an, dass er sich im Namen der Stadt und als Gesellschafter für eine Stärkung des Landestheaters eingesetzt und konsequent den inhaltlichen Reformkurs mitgeprägt hat.

2. Simon Faber hat sich mit großem Engagement für die Positionierung Flensburgs als Motor in der regionalen deutsch-dänischen Zusammenarbeit eingesetzt. Für die Stadt von Vorteil waren dabei immer wieder seine Zweisprachigkeit, seine gute Vernetzung und seine intimen Kenntnisse dänischer Kultur und Politik. Als Vermittler und Brückenbauer hat er entschieden dazu beigetragen, den Stellenwert Flensburgs als städtisches Zentrum der Region Schleswig-Sønderjylland festzuklopfen. Er hat nördlich der Grenze für die Stadt geworben und damit zur wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklung Flensburgs in einem grenzüberschreitenden Kontext beigetragen. Auch bei der Entwicklung der europaweit einmaligen deutsch-dänischen Kulturvereinbarung hat Simon Faber eine wichtige Rolle gespielt. Simon Faber wird mir und anderen als ein Oberbürgermeister der leisen Töne in Erinnerung bleiben. Er hinterlässt eine gut verwaltete Stadt. Dafür sprechen die vielen neuen Arbeitsplätze, die in seiner OB-Zeit geschaffen wurden; der starke Ausbau im Kita-Bereich, die Haushaltskonsolidierung und die wachsende Attraktivität der Stadt mit deutlich steigenden Einwohnerzahlen. Insbesondere aber wird er mir in Erinnerung bleiben als derjenige, der die historische Rolle Flensburgs als Hauptstadt der Region Schleswig-Sønderjylland neu definiert hat.

Anke Spoorendonk, Ministerin für Justiz, Kultur und Europa

Ein aufrechter Mann

Simon Faber wird mir vor allem als aufrechter Mann in Erinnerung bleiben. Ich rechne es ihm hoch an, dass er die ihm gestellten Aufgaben stets genau ausgeführt hat – etwa bei der Räumung der Harniskaispitze, als ihm seine politischen Auftraggeber massiv und scheinheilig in den Rücken gefallen sind. Oder beim Landestheater, als er einen schwierigen Strategieprozess gegen die anderen Gesellschafter durchgesetzt hat. Die Chancen, die durch seinen eher undiplomatischen Vorstoß in der Stadt-Umland-Kooperation entstanden waren, wurden durch die Mehrheit in der Ratsversammlung wieder verspielt.

Das größte Verdienst von Simon Faber ist die Weiterentwicklung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Grenzdreieck, Bahn, Regionsentwicklung, Verkehrsplanung – wo bisher nur ritualisierte Floskeln ausgetauscht wurden, hat sich in den vergangenen sechs Jahren Dynamik entwickelt. Zudem ist Flensburg inzwischen eine der beliebtesten Einkaufsstädte Dänemarks. Nachteilig für Flensburg war, dass Oberbürgermeister Faber die Mehrheit der Ratsversammlung nicht hinter sich vereinen konnte. Warum das so war, war nicht in jedem Einzelfall auszumachen; die Mär vom alleinschuldigen OB ist für mich aber genau das: Eine Mär.

Kay Richert, Vorsitzender der FDP-Ratsfraktion

Auf Distanz zum Bürger

1. In der Gesamtschau fehlte mir im Rückblick der Kontakt des Oberbürgermeisters hinein in die Bürgerschaft unserer Stadt. Zwischen den Interessen der Bürger und ihrem „Stadtvater“ blieb eine Distanz, die ich besonders mit Blick auf die am Bahnhof „gestrandeten“ Flüchtlinge als schwierig empfand. Ich hätte mir – hier, aber auch an anderer Stelle – mehr sichtbares Engagement und Handlungsfähigkeit gewünscht.

2. Besonders in Erinnerung bleiben wird mir der Bau der Brücke nach Dänemark und insbesondere zu unserem wichtigen Wirtschafts- und Wissenstransferpartner Syddanmark. Herr Faber hat diese Verbindung maßgeblich ausgebaut und bedeutsam vertieft. Vielen Dank dafür!

Heiko Frost, Geschäftsführer Adelby 1

Brückenbauer

1. Simon Faber hat die Erarbeitung der Flensburg-Strategie angestoßen und sie zum Kompass der Rathausarbeit gemacht. „Flensburg wächst“ – das war ein wesentliches Ziel. Von 100 000 Einwohnern sind wir zwar noch weit entfernt, doch die Bevölkerungszahl wuchs um immerhin 5000 Einwohner. Fast 3000 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze entstanden neu. Flensburg wurde zur Stadt des Klimaschutzes und unser Campus verzeichnet Rekordzahlen. Die Kampagne „Zwischen Himmel und Förde“ hat er maßgeblich mit angeschoben und dafür gesorgt, dass unsere Stadt verstärkt zum Anziehungspunkt wurde. Die Zahl der Städtetouristen und Einkaufenden aus dem Umland und vor allem auch aus Dänemark steigt. Mehr Qualität und Quantität bei den Hotels war von Beginn an eines seiner zentralen Anliegen – hier sind nach langen Jahren ergebnisarmer Diskussionen vor seiner Amtszeit endlich Ergebnisse zu verzeichnen. Unter ihm wurde eine Reihe stadtentwicklungspolitisch wichtiger Projekte konkret umgesetzt bzw. vorbereitet. Ein Beispiel ist die deutsch-dänische Kulturachse von Nordertor bis zum Deutschen Haus. Die Kommunikation mit den Stadtteilorganisationen wurde wesentlich vorangebracht und dabei nicht nur intensiviert, sondern auch institutionalisiert. Simon Faber war kein Bürgermeister von der Stange, also kein klassischer Kommunalpolitiker oder Verwaltungsexperte mit jahrelanger Rathauserfahrung. Er brachte Berufs- und Lebenserfahrungen aus Dänemark mit und führte damit neue und andere – nordisch geprägte – Ideen, Ansätze und Sichtweisen in das Rathaushandeln ein.

2. Simon Faber wird in die Annalen der Stadtgeschichte als erster direkt gewählter OB aus der Minderheit seit sechs Jahrzehnten eingehen. Er hat damit ein bundesweites Signal gesetzt. Der Stadt Flensburg hat er damit nicht nur mediale Aufmerksamkeit verschafft, sondern auch das Bild eines prosperierenden Oberzentrums im Norden geprägt. Er hat unsere Profilierung Richtung Norden verbessert und das deutsch-dänische Potenzial Flensburgs verstärkt genutzt. Simon Faber hat Flensburg als Zentrum in der deutsch-dänischen Grenzregion positioniert und den Blick verstärkt nach Norden gerichtet. Er hat sich als Brückenbauer auch in Zeiten gezeigt, in denen Dänemark durch seine Grenzpolitik die Rahmenbedingungen für das Miteinander erschwert hat. Dafür ist ihm zu danken.

Helmut Trost, SPD-Fraktionsvorsitzender

Vermeidbare Fehler

Mit Simon Faber ist Flensburg und die gesamte Region deutlich mehr in den Fokus unserer dänischen Nachbarn gerückt, ob als gemeinsamer Kultur-, Wirtschafts- oder als Lebensraum. Diese Entwicklung macht sich auch im von Flensburg und Handewitt gemeinsam betriebenen erfolgreichen Gewerbegebiet an der A 7 bemerkbar. Die von ihm einseitig geführte Diskussion um eine Großkommune und bezahlte Wohnkontingente haben dem regionalen Kooperationsgedanken im Stadt-Umlandbereich leider einen gehörigen und vermeidbaren Dämpfer versetzt.

Mit Simon Faber habe ich im Sommer 2014 in Köln das atemberaubende Handballfinale der Champions League erlebt. Die SG Flensburg-Handewitt gewann gegen den Rivalen THW Kiel und holte das erste Mal diesen Titel. Mit einem ausgelassenen und begeisterten Simon Faber konnte ich nach dem Spiel der Mannschaft in der Umkleidekabine gratulieren und auf den Sieg anstoßen.

Thomas Rasmussen, Bürgermeister in Handewitt

Erwartungen erfüllt

1. Als Vorsitzender für Kulturelle und Regionale Entwicklung der Kommune Sonderburg ziehe ich für Flensburg und die deutsch-dänische Region eine positive Bilanz. Meine Erwartungen an die Amtszeit von Simon Faber wurden durchgehend erfüllt: Flensburg hat an Profil gewonnen und hat die Rolle als regionales Kraftzentrum angenommen. Das ist auch der Tatsache geschuldet, dass Simon Faber auf beiden Seiten der Grenze Kooperationen suchte, Netzwerke bildete und für Entwicklungsinitiativen in Flensburg und der Region geworben hat.

2. Die aktive Beteiligung Flensburgs an Sonderburgs Kandidatur zur Europäischen Kulturhauptstadt 2017 hat zu einem neuen Schulterschluss beigetragen, der durch die Etablierung der Kulturregion Sønderjylland – Schleswig bestätigt und gestärkt wurde. Die in der gemeinsamen Bewerbung entwickelten Visionen für die grenzüberschreitende Kulturkooperation wurden auch ohne den Titel Kulturhauptstadt weiter mit Leben gefüllt.

Stephan Kleinschmidt, Nordschleswiger aus Sonderburg

Entfremdet

1. Der Verbesserung der Kooperation mit Dänemark steht die gleichzeitige Verschlechterung der Kooperation mit dem Umland und dem Land Schleswig-Holstein gegenüber. Die mit Kommunalpolitik entwickelte gemeinsame Strategie für Flensburg und das Mehr an Einwohnerbeteiligung ist auf der Habenseite zu verbuchen – demgegenüber steht im Soll die Entfremdung des OB und damit der Verwaltung in der Wahrnehmung der Einwohner.

2. Positiv durch die konstruktive Art, auf Vorsitzende verschiedenster Fraktionen zuzugehen. Politisch negativ jedoch vor allem als Unterstützer von Grenzkontrollen und Verantwortlicher für die unnötige Räumung der Harniskaispitze und damit auch Spaltung der Flensburger.

Ellen Kittel-Wegner, Fraktionschefin Bündn is 90 / Die Grünen









