Führungswechsel in Flensburg : Sicherheit und Altersstruktur fordern Bundespolizei heraus

Flensburg | In seinem Alter nimmt man schnellere Karriereschritte, sagt Bodo Kaping, Präsident der Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt und bescheinigt Dirk-Hinrich Haar eine „beeindruckende Karriere“: Zwei Jahre lang leitete der 34-Jährige die Bundespolizeiinspektion Flensburg. Gestern war in der Landesfeuerwehrschule in Harrislee Amtsübergabe an den Nachfolger, der, so kommentierte Kaping, vom Alter her besser passe.

Das sollte alles andere als eine Beleidigung sein; Bodo Kaping bezieht sich vielmehr auf den Altersdurchschnitt der 246 Mitarbeiter der Dienststelle von 49,8 Jahren. Diese Altersstruktur wird die Bundespolizei neben ihren grenz- und bahnpolizeilichen Aufgaben künftig herausfordern – darin sind sich mehrere Redner einig.

Die Lebenserfahrung der Kollegen sei ein hoher Wert, stellt Kaping fest, bedeute aber auch, dass in den nächsten Jahren mit vielen Zur-Ruhe-Setzungen (und Pensionierungen) zu rechnen sei. Demgegenüber habe die Politik für die nächsten drei Jahre 7500 neue Stellen bei der Bundespolizei beschlossen. Der Direktionspräsident hofft, dass davon der hohe Norden profitiert.

Mittendrin in „bewegten Zeiten und angespannter Sicherheitslage“ befinde sich die Bundespolizei, die zunehmend auch die „terroristische Gefährdung“ beschäftige. „Sie haben in schwieriger Zeit Verantwortung übernommen“, lobt er Dirk-Hinrich Haar. Der gebürtige Niedersachse und promovierte Kriminologe der englischen Uni Cambridge hatte am 1. Juli 2014 in Flensburg übernommen. Kaping beschreibt das „Spannungsfeld“ zwischen „Erfordernissen der Sicherheitslage“ und der „Hilfsbedürftigkeit“ jener, die Zuflucht suchten. Bei der Bewältigung der Lage habe Flensburg unter Dirk-Hinrich Haar einen Beitrag geleistet. Seit September ist er im Bundespolizeipräsidium in Potsdam.

Nachfolger Stefan Windisch ist seit 1999 bei der Bundespolizei, ausgebildet als Diplom-Pädagoge, unter anderem als früherer Pressesprecher „bekannt aus Funk und Fernsehen“ und war Leiter des Maritimen Schulungs- und Trainingszentrum. Weil er seit Dezember 2016 das Amt des Leiters der Bundespolizei-Inspektion Flensburg bekleide, sei er schon in seinem zweiten Jahr, scherzt Bodo Kaping und amüsiert die vielen Gäste von Landes- und Bundespolizei, Feuerwehr und THW, aus Justiz und Verwaltung, aus Nachbarkreisen und Dänemark.

„Die Polizei hat aktuell einen guten Lauf“ in Sachen Vertrauen und Berufswünsche, sagt Stefan Windisch, 47 Jahre alt und Vater zweier Töchter. Er nimmt das Thema Altersstruktur auf und gibt Details: In den nächsten fünf Jahren werden 51 Kollegen die nördlichste der fünf Dienststellen der Direktion Bad Bramstedt verlassen. Das entspricht fast einem Viertel und erfordere „kreative Lösungen“. Die Gesundheit der Kollegen müsse erhalten und die Voraussetzungen für den Generationenwechsel geschaffen werden. Den Wissenstransfer in dieser Phase des Übergangs hält Windisch für eine der wichtigsten Aufgaben der nächsten Jahre.

Nach einem turbulenten Jahr 2016 und Zehntausenden Flüchtlingen sei wieder etwas Normalität in den Alltag eingekehrt, sagt Dirk-Hinrich Haar im Rückblick. Die Bundespolizei sei daran auch gewachsen.

Eine komplizierte Lage wie seinerzeit am Flensburger Bahnhof, zumal als Dänemark die Grenzen schloss, sei nur in Abstimmung der Partner zu bewältigen, sagt Stadtpräsidentin Swetlana Krätzschmar. Auch das ist Konsens an diesem Tag.

von Antje Walther

erstellt am 26.Jan.2017 | 07:00 Uhr