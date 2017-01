Glücksburg : Sexueller Übergriff: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest und lässt ihn wieder gehen

Glücksburg | Nach einem vermutlich sexuellen Übergriff am Sonntag in Glücksburg auf eine Frau, hat die 30-Jährige einen 23-Jährigen als möglichen Täter wieder erkannt. Der Mann wurde am Montag von Polizisten in Glücksburg vorläufig festgenommen. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Der Tatverdächtige wurde erkennungsdienstlich behandelt. Während einer ersten Befragung bestritt er die Tat. Die Kriminalbeamten entließen ihn wieder. Es soll eine weitere Vernehmung mit einem Dolmetscher geben.

Der Mann soll die Frau in der Silvesternacht gegen 2.10 Uhr am Schinderdamm in Glücksburg bedrängt haben. Die Kriminalpolizei Flensburg sucht weiterhin nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0461-4840 in Verbindung zu setzen.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?

von shz.de

erstellt am 03.Jan.2017 | 14:09 Uhr

