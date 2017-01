Senioren ermöglichen Hippotherapie

Große Freude bei den Reiterkindern: 1200 Euro – „alles erwirtschaftet mit selbstgemachten Sachen“, berichtet Karen Immler-Diedrichsen, Betreuungskraft in der Service-Wohnanlage St. Klara am Marrensdamm. Diese große Summe hatten die Bewohner im vergangenen Jahr bei ihrem 4. Weihnachtsbasar mit Handarbeiten, Marmeladen, selbstgemachtem Hustensaft und vielen kreativen Handarbeiten eingenommen. Das gesamte Geld haben sie nun der Adelby1-Kita Preesterbarg gespendet, damit die Kinder dort ein besonderes Therapieangebot in Anspruch nehmen können: die Hippotherapie – motorisches Training auf dem Pferd.

Die Kleinen kamen nun zum Kaffeebesuch in die Wohnanlage, um sich bei den spendablen Senioren zu bedanken: „Ohne Ihre großzügige Spende könnten wir uns dieses wunderbare und hilfreiche Angebot nicht leisten“, so Preesterbarg-Leiterin Sabine Mau. „Sie unterstützen uns nun schon zum wiederholten Mal. Ganz herzlichen Dank dafür!“ Wenn es etwas wärmer wird , werden die kleinen Pferdefreunde mit körperlichem Förderbedarf nun Muskeln, Koordination und Gleichgewichtssinn auf dem Pferderücken trainieren können und im Umgang mit den Tieren soziales Miteinander erleben. Die Spender sind jederzeit eingeladen, bei der Hippotherapie zuzuschauen.



von Carlo Jolly

erstellt am 20.Jan.2017 | 13:14 Uhr

