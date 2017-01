Katholische Kirchengemeinde in Flensburg : Sehnsucht führt Florian Aydogan nach St. Marien

1 von 1 Foto: Günter Thye 1 von 1

Florian Aydogan ist seit Beginn des Jahres als Seelsorger in der katholischen Kirchengemeinde St. Marien tätig. Sein Dienstbereich umfasst ebenfalls die katholische Hochschulgemeinde (KHG) in Flensburg.

Aydogan wurde vor 37 Jahren in Kiel geboren. Sein Vater, ein Muslim, stammt aus der Türkei und heiratete eine deutsche Frau. Mit 21 zog es Florian Aydogan von Bünsdorf am Wittensee in das katholische Münsterland. In Münster studierte er Theologie und Philosophie und absolvierte dort die Ausbildung zum Gestalttherapeuten. Im Juni 2015 endete seine Ausbildung zum Pastoralreferenten in St. Marien – Schmerzhafte Mutter in Telgte. Florian Aydogan erhielt seine Beauftragung als Pastoralreferent (Diplom-Theologe) im September 2015 im Dom zu Münster durch Bischof Felix Genn. Vom August des gleichen Jahres wirkte Aydogan in der Pfarrei Heilig Geist in Hamm, im Stadtteil Bockum-Hövel, am Rande des Ruhrgebietes. Hier heiratete Aydogan 2016 seine Frau Laura, die aus der Nähe von Plön stammt.

Die Sehnsucht nach ihrer Heimat im Norden führte zum erneuten Umzug. Ende November wurde Aydogan von seiner Gemeinde in Hamm verabschiedet und zog mit seiner Frau nach Flensburg, um die seit Monaten vakante Stelle in der Gemeinde St. Marien zu besetzen.

Florian Aydogan spricht mit Inbrunst über das, was ihn und seine Frau bewegt: „Nun sind wir hier und erkunden diese schöne Stadt und Region. Für mich ist das irgendwie ein nach Hause kommen – und gleichzeitig sind 15 Jahre eben auch eine lange Zeit, in der ich woanders gelebt habe. Da braucht es noch einige Zeit, um hier anzukommen.“ Als Motivation für seine Arbeit nennt er die „Freude daran, mit den unterschiedlichsten Menschen gemeinsam auf dem Weg des Glaubens zu sein.“ Gott begegne ihm ganz besonders „in den Armen und Bedrängten jeglicher Art“.

Die Stelle für Aydogan ist zweigeteilt: Pfarreiarbeit und Hochschulseelsorge sowie die geistliche Begleitung der zukünftigen Religionslehrer (Mentorat). In der Planung ist ein Glaubenskurs für Erwachsene. Dieser Kurs wird voraussichtlich im Februar beginnen.



Die Einführung von Florian Aydogan wird am Sonnabend, 14. Januar, 18.30 Uhr in der St. Ansgar-Kirche in Mürwik sein und am Sonntag, 15 Januar, um 10.30 Uhr in der Pfarrkirche.

von Joachim Pohl

erstellt am 12.Jan.2017 | 12:11 Uhr