Stadtteilforen in Flensburg : Schwerlastverkehr bleibt ein Problem

vergrößern 1 von 2 Foto: Michael Staudt (2) 1 von 2

Flensburg | Seit zwei Jahren ist in Flensburg geregelt, wie und wann die Stadtteilforen als politische Vertretungen der Quartiere eingebunden werden müssen. Seit diesem Jahr nun engagiert sich in jedem Stadtteil mindestens ein Forum. Grund genug für das Tageblatt, zum Jahresende Bilanz zu ziehen und zu fragen, wo im Stadtteil der Schuh drückt. Ergänzt wird der Stadtteil-Überblick durch Daten des gerade vorgelegten Sozialatlas 2016. Zu beachten ist, dass die Gebiete, um die sich verschiedene Foren kümmern, nicht immer mit den Verwaltungsgrenzen der Stadtteile übereinstimmen. Heute: Weiche und die Aktionsgemeinschaft.

Was ist das Besondere an Ihrem Stadtteil, das ihn von allen anderen unterscheidet?

Weiche hat innerhalb der Stadt eine isolierte Lage. Dabei ist Weiche von Gewerbegebieten „umzingelt“. An mehreren Bereichen (Ochsenweg/ Wedinger Weg/ Alter Husumer Weg) geht der Stadtteil fast unmittelbar in das angrenzende Handewitt über. Der Stadtteil wird von Verkehrswegen (Ochsenweg / Alter Husumer Weg / Husumer Straße sowie Eisenbahn) vielfach durchschnitten und zergliedert. Dabei ist das Nadelöhr der Bahnunterführung im Ochsenweg zugleich die einzige Verbindung links und rechts der Bahnlinie. Daneben grenzen an den Stadtteil wichtige naturnahe Landschaften (Scherrebektal / Marienautal / Stiftungsland) sowie weitere wichtige Landschaftsareale.

Auf welchem Gebiet hat sich im Stadtteil 2016 etwas bewegt?

Bei der Anlage der Flüchtlingsunterkünfte an der Graf-Zeppelin-Straße und am Friedensweg und der damit verbundenen Bildung der Unterstützungsgruppe „WIN – Willkommen in Weiche“. Dazu kommen die Beendigung der Diskussion über den Fernbahnhof sowie weiterer Zuwachs durch Neubau.

Was ist dagegen das größte Thema, das 2016 liegen geblieben ist?

Das Thema Schwerlastverkehr, welches auch nach über 20 Jahren vergeblicher Arbeit keine Fortschritte erkennen lässt. Hinzu kommt die Verkehrsbelastung im gesamten Stadtteil, die sich durch allgemeine Entwicklungen sowie Planungen im Umfeld von Weiche (Citti, Altholzkrug, aber auch Maut) ständig verstärkt. Damit verbunden ist die fehlende Planung hinsichtlich einer wohn- und aufenthaltsverträglichen Gesamtstruktur des Stadtteils – stattdessen entsteht der Eindruck einer „Flickschusterei“.

Wie soll es mit diesem Thema weitergehen und wie könnte es vorankommen?

Hier muss die Betroffenheit aus der Bevölkerung noch breiter deutlich gemacht werden, damit Politik und Verwaltung diese Themen ernster nehmen.

Welches weitere Thema wollen Sie 2017 anpacken?

Für die Fortentwicklung des bürgerschaftlichen Engagements und damit lebendiger und demokratischer Lebensformen ist es erforderlich, dass in allen Stadtteilen (und damit auch in Weiche) offene Begegnungszentren existieren, die Möglichkeiten für politische, kulturelle und sonstige bürgerschaftliche Aktivitäten bieten. In Weiche gibt es so etwas nicht. Hierfür gilt es Perspektiven zu entwickeln.

Weiter geht es um einen Standort für die dezentrale Nahversorgung östlich der Bahn (zum Beispiel Mühlenthal), zumal im Bereich der Friedenskirche ein größeres Baugebiet entstehen soll.

Was wünscht sich Ihr Stadtteilforum von der künftigen Oberbürgermeisterin?

Mehr Aufmerksamkeit für die Entwicklung aller Stadtteile, und damit auch Weiches. Es muss damit aufhören, dass Weiche anscheinend immer als eine Art „Resterampe“ betrachtet wird, wenn es infrastrukturelle Probleme in Flensburg zu lösen gilt. Dazu gehört auch, dass den vielen Beteuerungen zu Transparenz und Bürgerbeteiligung auch ehrliches Handeln folgt und nicht wie zum Beispiel bei der Bahndiskussion nur „Alibiveranstaltungen“ durchgeführt werden.

Was wünscht sich Ihr Stadtteilforum von der Flensburger Politik?

Sehr viel mehr Aufmerksamkeit für den Stadtteil Weiche. Zur Zeit besteht sehr oft der Eindruck, dass die Aufmerksamkeit zu sehr immer nur auf die Innenstadt gerichtet ist.

Welches Thema in Ihrem Stadtteil hätte mehr Aufmerksamkeit verdient?

Wie schon vorher teilweise angesprochen: Die allgemeine übermäßige Verkehrsbelastung im gesamten Stadtteil sowie der Schwerlastverkehr auf dem Alten Husumer Weg und dem Ochsenweg in Richtung Pattburg. Mehr Aufmerksamkeit verdient hätte auch die Ausgestaltung des sogenannten „Stadtteilzentrums“ mit einer dezentralen Nahversogung auch östlich der Bahnlinie, eine verträgliche Wohngebietsentwicklung an der Friedenskirche, die bisher zu Gunsten der Gartenstadt vernachlässigt wurde, außerdem eine angemessene IT-Infrastruktur in der Gartenstadt und der Erhalt der ehemaligen Katholischen Kirche und eine bessere Darstellung unseres Stadtteils hinsichtlich seiner schönen und reizvollen Umgebung und Geschichte (zum Beispiel Themenweg/e zur Eisenbahngeschichte).

Morgen: Forum Engelsby



von Tina Ludwig

erstellt am 10.Jan.2017 | 10:32 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen