Kippgefahr : Schlauchturm der Feuerwehr gesperrt

Der Schlauchturm der Berufsfeuerwehr auf dem Gelände am Munketoft musste am Freitag gesperrt werden. Hintergrund ist, dass der sich ohnehin leicht neigende Turm seit dem Abriss des Hallenbades stärker in Bewegung geraten ist. Allerdings drohe er nun zur anderen Seite zu kippen, teilt ein Rathaus-Sprecher mit.

Die Statiker der städtischen Kommunalen Immobilien hätten festgestellt, dass die Standsicherheit des Turmes nicht gewährleistet werden könne. Deshalb habe der Turm komplett gesperrt werden müssen. Auch die umliegenden gefährdeten und von der Feuerwehr genutzten Gebäude mussten geräumt werden. Die dort untergebrachten Fahrzeuge der Feuerwehr wurden deshalb auf das Gelände des THW in der Lilienthalstraße gebracht. Nicht betroffen sei das Hauptgebäude am Munketoft. Daher habe diese Lösung keinerlei Einfluss auf die Einsatzbereitschaft der Berufsfeuerwehr.

Um schnellstmöglich eine Lösung zu schaffen, soll heute geprüft werden, wie der Turm kontrolliert abgetragen und ob kurzfristig eine Schlauchwaschmaschine angeschafft werden könne, die notwendig werde, wenn der Turm nicht mehr zur Verfügung steht. „Wir arbeiten daran, die Situation für die Berufsfeuerwehr zügig zu optimieren“, so Oberbürgermeisterin Simone Lange.

erstellt am 06.Feb.2017 | 07:18 Uhr

