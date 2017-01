Busdepot-Erweiterung oder Skaterpark? : Schlacht um den Schlachthof in Flensburg

1 von 1 Foto: thomas Heyse 1 von 1

Flensburgs Sportpiraten machen klar Schiff zum Gefecht. Aus heiterem Himmel hat sich ihrem viel und hoch gelobten Skaterpark in der Neustadt eine ernst zu nehmende Bedrohung genähert. Auf dem Nachbargrundstück macht sich die Aktivbus Flensburg klar zum Entern. Die städtische Nahverkehrstochter betreibt dort ihr Busdepot, aber das wird wegen des elektromobilen Wachstums des kommunalen Unternehmens schon sehr bald viel zu klein sein. Aktivbus-Geschäftsführer Paul Hemkentokrax reklamiert daher das komplette Schlachthofgelände einschließlich der vom Jugendprojekt genutzten Flächen für sich. Das hieße: Die Piraten müssten über die Planke springen.

In der Neustadt baut sich ein klassischer Zielkonflikt auf. Daseinsvorsorge für einen sauberen Personennahverkehr trifft auf engagierte und mit viel öffentlichen Fördermitteln unterstützte Stadtteil- und Jugendarbeit. Die Sportpiraten haben seit 2001 an der Werftstraße ein einzigartiges Jugendzentrum aufgebaut, das sich beständig erweitert und immer wieder neu erfindet. Anfang 2013 hatte die Ratsversammlung zuletzt einstimmig einer Erweiterung des Skaterparks auf städtischem Pachtgelände zugestimmt. Das Projekt wurde vielfach ausgezeichnet, die Piraten waren sogar Gäste des Bundespräsidenten im Schloss Bellevue in Berlin, ihre Veranstaltungen ziehen regelmäßig viele junge Menschen auch aus dem europäischen Ausland nach Flensburg.

Die Piraten hatten bis vor kurzem noch keine Ahnung von dem Sturm, der sich jetzt über ihnen zusammenbraut. Im Gegenteil. „Wir sind aktuell mit dem Einwerben von Drittmitteln für die Erweiterung beschäftigt“, sagt Piraten-Kapitän Dirk Dillmann. Er sieht für seine in der Neustadt fest verankerte Mannschaft keinen Spielraum. „Wenn wir hier verschwinden müssen, kann die Stadt ihre Sanierungsziele für die Neustadt in die Tonne treten.“ So lautet das eine von zwei starken Argumenten. Und das andere: „Wir haben den Skaterpark über viele Jahre mit dem Engagement von vielen hundert jungen Leuten aufgebaut. Was für ein Signal für ihr Demokratieverständnis wäre wohl eine Zwangsverlagerung?“

Auf der anderen Seite: Aktivbus-Chef Paul Hemkentokrax. Auch er setzt politisch beschlossene Zielvorgaben um: die Umstellung des Busbetriebs auf umweltfreundliche Stromer im Zuge des Klimapakts. Sein Problem: Für die Energieversorgung der Busse braucht er die Nähe zu den Stadtwerken. Um den reibungslosen Betrieb von 30 Gelenkbussen zu gewährleisten, benötigt er eine Leitung, die 30 Megawatt liefert – etwa die Hälfte dessen, was der neue Gaskessel der Stadtwerke erzeugt. Die kommen durch eine Stromtrasse mit 80 Zentimetern Durchmesser. Meterpreis: 800 Euro. „Natürlich können wir die auch bis an den Stadtrand legen lassen. Aber dann explodieren uns die Kosten“, sagt er.

Vorsorglich hat sich Simone Lange schon einmal eingeschaltet. Sie ist für Beides. Für das ÖPNV-Unternehmen mit der zukunftsweisenden Technologie, für den Skaterpark mit seiner hohen sozialen Bindekraft – „mir sind beide Akteure gleich wichtig“, sagt die neue Oberbürgermeisterin. „Ich habe Herrn Hemkentokrax gebeten zu überlegen, ob nicht doch auch eine andere Lösung möglich wäre. Dem gebe ich jetzt Raum.“

Viel Zeit bleibt nicht. Hemkentokrax möchte den Betriebshof 2020 eröffnen, zeigt sich aber kooperativ. „Wir sind aktiv geworden, es sind ein paar Varianten im Gespräch“, sagt er. Auch ihm sei eine einvernehmliche Lösung des Konflikts wichtig. „Unser Verhältnis zu den Sportpiraten war und ist hervorragend.“ Ob es so bleibt, liegt jetzt wohl ausschließlich an ihm. „Ich habe Frau Lange zugesagt, dass es am Ende keinen Verlierer geben wird.“

von Holger Ohlsen

erstellt am 29.Jan.2017

